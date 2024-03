Zweifel: una patatina tira l’altra, ottavo fatturato annuale record

2 minuti

(Keystone-ATS) Continua la crescita di Zweifel: la società che produce patatine chips e altri snack ha visto nel 2023 il fatturato raggiungere 300 milioni di franchi, valore record e superiore del 5% a quello dell’esercizio precedente, ha fatto sapere oggi l’azienda.

“Si tratta dell’ottavo primato consecutivo in materia di giro d’affari”, ha affermato il numero uno dell’azienda, Christoph Zweifel, in una colazione per i media organizzata per la presentazione delle cifre annuali.

Il buon andamento degli affari è dovuto non solo al segmento della grande distribuzione, ma anche per esempio a quello della ristorazione. Per la prima volta nella storia la produzione negli stabilimenti di Spreitenbach (AG) ha superato le 10’000 tonnellate. Come già in passato non sono state rese note indicazioni riguardo agli utili.

In futuro, l’azienda vuole produrre quantità ancora maggiori di patatine e snack, puntando però anche su sostenibilità ed efficienza. A tal fine sta investendo oltre 40 milioni di franchi in una nuova unità a Spreitenbach: l’inizio dei lavori è previsto per l’estate, l’operatività è attesa per il 2027. Zweifel vuole investire anche negli stabilimenti dei prodotti Berger a Münsingen (BE): il gruppo aveva rilevato l’impresa – nota per i suoi biscotti Spitzbueb – nel 2020.

Zweifel Pomy-Chips – entità con sede a Spreitenbach controllata dalla holding Zweifel di Zurigo – ha oltre 500 dipendenti. La società produce le patatine con il ben noto marchio sin dal 1958.