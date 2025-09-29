The Swiss voice in the world since 1935
中立

スイスの中立ーあなたの質問に答えます

連邦議事堂
スイスの中立に関する質問は多い Keystone / Peter Schneider

スイスの中立って？読者からの質問にスイスインフォが答えます。

このコンテンツが公開されたのは、
1 分
Mavris Giannis , Pasino Sara , Wong Sak Hoi Geraldine
中立政策は今日でも適用される？スイスが攻撃を受けた場合、何が起こる？そして、スイスフランへの影響はーー？

スイスの中立政策は世界が知るところですが、詳細を知る人はほとんどいません。スイスインフォには電子メール、ソーシャルメディア、そしてディベートの場で、読者の皆様からさまざまな質問が寄せられます。代表的なものを集め、動画でその質問に答えました。

  • 中立国が攻撃を受けた場合、どうなる？中立国は意見を述べることができる？
  • 中立性はスイスの通貨にどのような影響を与えている？そもそも、スイスはどのようにして中立国になった？
  • 中立は今も有効？誰がそれを守る？スイスチーズとの関係は？

スイスの中立に関する特集ページはこちら↓

ヘルヴェティアのイラスト

外交

スイスの中立はどこへ向かうのか？

他国が伝統的中立に別れを告げる一方、スイスは自身の特別な役割に強くこだわる。だがそのスイスもまた、伝統的中立の概念から遠ざかり、新たな課題に直面している。

もっと読む スイスの中立はどこへ向かうのか？

編集：Benjamin von Wyl / gw英語からの翻訳：宇田薫

世界の読者と意見交換

10言語で意見交換
担当： Benjamin von Wyl

あなたの国は民主主義の敵に立ち向かうことができると信じていますか？

民主主義は内外から挑戦を受けています。自国の制度をどのように評価しますか？

参加する
5 件のいいね！
38 件のコメント
議論を表示する

10言語で意見交換
担当： Romy Katy

お住まいの国ではデジタルID（e-ID）が利用可能ですか？

デジタルIDの利点や不安、あなたはどう考えますか？

参加する
27 件のいいね！
38 件のコメント
議論を表示する

10言語で意見交換
担当： Mavris Giannis

トランプ関税発動　暮らしにどう影響する？

新しい関税率は、みなさんの暮らしにどのような影響を与えると思いますか？ご意見をお待ちしています。

参加する
26 件のいいね！
24 件のコメント
議論を表示する
