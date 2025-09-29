スイスの中立ーあなたの質問に答えます
スイスの中立って？読者からの質問にスイスインフォが答えます。
おすすめの記事
「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録
中立政策は今日でも適用される？スイスが攻撃を受けた場合、何が起こる？そして、スイスフランへの影響はーー？
スイスの中立政策は世界が知るところですが、詳細を知る人はほとんどいません。スイスインフォには電子メール、ソーシャルメディア、そしてディベートの場で、読者の皆様からさまざまな質問が寄せられます。代表的なものを集め、動画でその質問に答えました。
- 中立国が攻撃を受けた場合、どうなる？中立国は意見を述べることができる？
- 中立性はスイスの通貨にどのような影響を与えている？そもそも、スイスはどのようにして中立国になった？
- 中立は今も有効？誰がそれを守る？スイスチーズとの関係は？
スイスの中立に関する特集ページはこちら↓
おすすめの記事
スイスの中立はどこへ向かうのか？
編集：Benjamin von Wyl / gw、英語からの翻訳：宇田薫
JTI基準に準拠
swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。