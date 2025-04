スイス外相、日本と中国を訪問

こんにちは大阪!🇯🇵

Just arrived in Asia for a 4 day journey through #Japan外部リンク and #China外部リンク.

Today I’m joining #SwissDay外部リンク at @expo2025_osaka外部リンク, where #Switzerland外部リンク showcases its #innovation外部リンク in #sciencediplomacy外部リンク, #sustainability外部リンク and #AI外部リンク.

🇨🇭& 🇯🇵 driven by innovation. United by values. pic.twitter.com/xPBpKWeU6x外部リンク

外部リンク