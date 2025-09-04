ヘルシンキ・グループの女性たち

スイスを中心とした国際関係を取材し、ジャーナリスティックな調査を指揮し、困難なテーマについて深く個人的なインタビューを行う。
ジャーナリズム歴25年以上。モスクワ国立大学ジャーナリズム学部およびパリのフランス報道学院卒業。フランスとロシアでテレビ・ラジオの元司会者。大統領やロックスターへのインタビュー経験もある。
主な仕事はマルチメディアコンテンツの管理。SWI swissinfo.chの様々なオンラインチャンネルのビデオや写真を制作。画像編集も担当。
マルチメディア・プロダクションの学士号を取得し、メディアの職業訓練を修了。
このコンテンツが公開されたのは、
2025/07/24
1970年代、汎欧州的な規範体系の採択においてスイスは重要な役割を果たした。1975年に採択された「ヘルシンキ最終文書（ヘルシンキ宣言）」はいかにして生まれ、そしてそこから欧州安全保障協力機構（OSCE）はどのように発展していったのか。
新しい関税率は、みなさんの暮らしにどのような影響を与えると思いますか？ご意見をお待ちしています。
一部の世界地域は、明るい未来への希望を抱きながら生活しています。しかし、現実は果たしてどうでしょうか？
私たちはグローバル化の時代に生きています。しかし、「コモンズ」といった、貴重な資源を共同で持続的に活用・管理していく仕組みの重要性は増しているのでしょうか？
