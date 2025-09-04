The Swiss voice in the world since 1935
直接民主制
スイスの民主主義
外交

ヘルシンキ・グループの女性たち

ヘルシンキ合意から50年、外交上の約束を自らの使命として行動を起こした女性たちがいた。

このコンテンツが公開されたのは、
1 分

スイスを中心とした国際関係を取材し、ジャーナリスティックな調査を指揮し、困難なテーマについて深く個人的なインタビューを行う。 ジャーナリズム歴25年以上。モスクワ国立大学ジャーナリズム学部およびパリのフランス報道学院卒業。フランスとロシアでテレビ・ラジオの元司会者。大統領やロックスターへのインタビュー経験もある。

主な仕事はマルチメディアコンテンツの管理。SWI swissinfo.chの様々なオンラインチャンネルのビデオや写真を制作。画像編集も担当。 マルチメディア・プロダクションの学士号を取得し、メディアの職業訓練を修了。

ヘルシンキ会議でのジェラルド・フォード米大統領（左）とソ連の最高指導者レオニード・ブレジネフ氏（中央）

スイスの外交

ヘルシンキ最終文書採択50年　東西ブロック間でスイスはどんな役割を果たしたか

このコンテンツが公開されたのは、 1970年代、汎欧州的な規範体系の採択においてスイスは重要な役割を果たした。1975年に採択された「ヘルシンキ最終文書（ヘルシンキ宣言）」はいかにして生まれ、そしてそこから欧州安全保障協力機構（OSCE）はどのように発展していったのか。

もっと読む ヘルシンキ最終文書採択50年　東西ブロック間でスイスはどんな役割を果たしたか

世界の読者と意見交換

10言語で意見交換
担当： Mavris Giannis

トランプ関税発動　暮らしにどう影響する？

新しい関税率は、みなさんの暮らしにどのような影響を与えると思いますか？ご意見をお待ちしています。

10言語で意見交換
担当： Mavris Giannis

あなたの住む大陸の未来、あなたはどう見ていますか？

一部の世界地域は、明るい未来への希望を抱きながら生活しています。しかし、現実は果たしてどうでしょうか？

10言語で意見交換
担当： Benjamin von Wyl

今日の世界における「コモンズ」の重要性は？

私たちはグローバル化の時代に生きています。しかし、「コモンズ」といった、貴重な資源を共同で持続的に活用・管理していく仕組みの重要性は増しているのでしょうか？

