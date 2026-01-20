スイスの大学がスパイ対策を強化しているのはなぜ？

中国と台湾の政治・経済関係、米中対立、中西関係、中国とその政治構造から適応的発展や技術革新まで、外交問題とそれがスイス・中国の政治・経済・社会に及ぼす影響についてレポートしている。 北京で記者として活動。中国とその政治構造、適応的発展、技術革新に関心がある。中国とスイスでジャーナリズムとコミュニケーションを学び、2015年にSWI swissinfo.chに入社。中国と他国・ブロックとの関係やスイスの立ち位置を中心に、国際情勢に強い関心を持つ。