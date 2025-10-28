スイス大手銀UBS、米国で銀行免許を申請
スイスの金融最大手UBSが、米国で銀行業務に関する免許を申請したことが分かった。承認を得られれば2026年に取得できる見込み。実現すれば、スイスの銀行として初めて米国で銀行免許を持つことになる。
UBS米国事業責任者のロブ・カロフスキー氏とウェルス・マネジメント部門責任者のマイク・カマチョ氏が国内従業員に送った社内メモから明らかになった。スイスの金融系通信社AWPがUBS広報担当に確認した。
メモによると、ソルトレイクシティに拠点を置くUBS Bank USAは米通貨監督庁（OCC）に全米規模の銀行免許の申請を行った。
全米規模の銀行免許を取得すれば、UBSの子会社はユタ州で現在保有している州免許に加え、全米規模で銀行業務を提供できるようになる。
計画では、既存のキャッシュマネジメントサービスに加え、決済取引、当座口座や貯蓄口座開設などの提供も段階的に展開していく方針。
英語からのDeepL翻訳：大野瑠衣子
SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。
