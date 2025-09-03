「部下との不適切な関係」でネスレCEO解任　就任１年

おすすめの記事
テニス界のレジェンド、ロジャー・フェデラーさんが億万長者の仲間入り 米誌フォーブス推計
米誌フォーブスによると、スイスの元テニス選手ロジャー・フェデラーさんが資産10億ドルを超える富豪の仲間入りを果たした。
スイス、軍事プロジェクトの品質管理を外注へ
スイスの17件の主要軍事プロジェクトが、2026年初めから外部コンサルタントによる監査対象となる。これにはF-35戦闘機の調達も含まれる。
スイスで人気の赤ちゃんの名前、1位はエマとノア 2024年統計
2024年の赤ちゃん名づけランキングで、女の子は「エマ」、男の子は「ノア」が1位を獲得した。
スイスの政治
スイス・ゲスゲン原発、再稼働はさらに半年延期
スイス北西部のゲスゲン原子力発電所の運転再開がさらに6カ月間遅れることになった。定期検査が行われた5月下旬以降、発電を停止している。
スイス、ロシア・ウクライナ首脳会談の「準備は万全」
スイス連邦政府のイグナツィオ・カシス外相は19日、ウクライナ情勢を巡る和平交渉について、スイスはロシアとウクライナの首脳会談を開催する「準備は万全」と述べた。
職場
スウォッチ、「つり目」広告を撤回 人種差別と炎上
スイスの時計大手スウォッチはつり目ポーズのモデルを使った広告を謝罪し、撤回した。中国を中心に人種差別的だとの批判が出ていた。
世界貿易
トランプ氏、スイス大統領に金銭支払いを要求 関税発表前日の電話会談の詳細が明らかに
スイスに対し39％の関税を発表する前日の7月31日、ドナルド・トランプ大統領がカリン・ケラー・ズッター大統領との電話会談で、米国への「投資」ではなく直接的な金銭支払いを要求していたことが分かった。大衆紙ブリック日曜版が報じた。
文化
ロカルノ映画祭、三宅唱監督「旅と日々」に金豹賞
スイス南部で開催されたロカルノ国際映画祭で、三宅唱監督の「旅と日々」が最高賞にあたる金豹賞を受賞した。
宇宙研究
国際宇宙ステーションでロボットが「宝探し」に成功 スイスも貢献
日本製とドイツ製のロボットが、国際宇宙ステーション（ISS）で「宝探し」をして遊んだ。スイス・ルツェルン応用科学芸術大学（HSLU）もこの実験に貢献した。
スイス中銀、新紙幣デザイン12案発表 一般投票募る
スイス国立銀行（中銀、SNB）が、新フラン札のデザイン案12点を発表した。来月7日まで、インターネット上で一般投票が行われる。
