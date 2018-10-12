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スイスの政治 ボディーガードを付けないスイスの政治家たち

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スイスの現職大統領が、ボディーガードを付けずにプラットフォームで電車を待っているー。そんな画像が２０１４年、ツイッターで話題になり、多くのユーザーを驚かせた。だが、スイスにとっては別段珍しくない光景だ。(RTS Le Journal/swissinfo.ch)

（英語からの翻訳・宇田薫）

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