スイスの政治 ボディーガードを付けないスイスの政治家たち 政治 ... この記事を印刷する コメントする 他言語で配信中：2 他言語で配信中：2 他言語で配信中：2 (en) No bodyguards please! We’re Swiss (zh) 我们不用保镖！我们是瑞士人 埋め込みコード <iframe src="https://www.swissinfo.ch/jpn/embedded/%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%94%BF%E6%B2%BB_%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E4%BB%98%E3%81%91%E3%81%AA%E3%81%84%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AE%B6%E3%81%9F%E3%81%A1/44461442" width="640" height="360"></iframe> 上の埋め込みコードをコピー＆ペーストする このコンテンツは2018/10/12 11:00に配信されました2018-10-12 11:00 スイスの現職大統領が、ボディーガードを付けずにプラットフォームで電車を待っているー。そんな画像が２０１４年、ツイッターで話題になり、多くのユーザーを驚かせた。だが、スイスにとっては別段珍しくない光景だ。(RTS Le Journal/swissinfo.ch)（英語からの翻訳・宇田薫） Neuer Inhalt Horizontal Line Neuer Inhalt Follow button for Twitter Follow @swissinfo_jp subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 マルチメディア