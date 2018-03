空のビンが詰まった袋を持って歩くスイス人を、見たことはありませんか?スイスのリサイクルには、スイスらしい意外なルールもあって…?リサイクルシステムで知るスイス人の節約術を、ディッコン・ビューズが解説します。(Diccon Bewes for swissinfo.ch)



ディッコン・ビューズ(Diccon Bewes)

英国出身。南部ハンプシャー地方で育つ。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)で国際関係学の学位を取得。1年半に及ぶ世界旅行を経て旅行作家に。旅行ガイドブックのロンリープラネットなどに長年執筆し、その後スイスに移住。多言語・多文化国家のスイスを外国人の目からユーモラスに描いた著書「Swiss Watching:Inside the Land of Milk and Money(仮邦訳/スイスウォッチング:ミルクとマネーの国の内側)」は英フィナンシャルタイムズの2010年のベスト・ブック・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。現在は著述業のほかラジオのゲストパーソナリティも務める。スイスインフォの公共協議会委員。ベルン在住。

