2017年10月、ラ・ショー・ド・フォン近郊の自動車道を車が走り抜ける 農薬散布ロボットの試作品を積んだトラクターが野菜畑を行き来する。2018年6月、ガルミッツ

ローザンヌにあるスケートボード練習場。2018年4月 霜から守るロウソクがブドウ畑を照らす。2017年4月、ヴァリス州ザクソン

2019年5月、バヴォワでアブラナの収穫

スイス全土で女性ストライキが行われた2019年6月14日、ローザンヌの集会 モーゲルスベルクに登場した500メートルにわたるスイス初の「木の上の遊歩道」。2018年5月

ローヌ氷河の氷を守る特製カバー。2018年9月 エキュブラン・クリシェ付近にある高速道路A1の交差。2018年5月 ロカルノの中央広場ピアッツァ・グランデに敷き詰められた5千個の浮き輪は、芸術家のオッピー・デ・ベルナルド氏の作品「Apolide」(イタリア語で「無国籍」)。2018年3月

収穫したシャスラ種ブドウを運ぶブドウ農家。2018年9月、ラヴォー地区 チューリヒ湖の港に停泊するヨット。ヴォリスホーフェン、2019年7月 金色に染まったヴァリス州レトロンのブドウ畑。2018年11月 2019年1月、チューリヒ湖のサッファ島に雪が積もった



Views of Switzerland from above