スイス、2038年冬季五輪招致に向け会場候補を発表
スイスが招致を目指す2038年冬季オリンピック・パラリンピックの開催都市候補が発表された。西はジュネーブから東はサンモリッツまで、北はチューリヒから南はルガーノまでと、ほぼスイス全土が会場となる。
スイス2038年冬季五輪招致委員会は12日、パラリンピックを含む招致計画「スイス2038」を発表した。招致に成功すれば、スイスでの冬季五輪開催は1948年のサンモリッツ大会以来90年ぶりとなる。
現行計画では、フランス語圏のジュネーブ、ローザンヌ、クラン・モンタナ、ドイツ語圏のエンゲルベルク、チューリヒ、ツーク、レンツァーハイデ、サンモリッツ、イタリア語圏のルガーノの計9都市で、十数競技・約120種目の開催を目指している。
開会式はローザンヌ、閉会式はベルンでの開催が検討されている。
招致委員会はベルンで開いた記者会見で、開催地を擁する10州と14自治体が招致計画を支援していると述べた。承知計画は可能な限り「既存の一流スポーツ施設」を基盤とする予定だという。
招致委員会は2023年11月、スイスの冬季スポーツ連盟ら、スイスオリンピック連盟、スイスパラリンピック連盟によって設置された。
