The Swiss voice in the world since 1935
直接民主制
トップ・ストーリー
このトピックの記事をすべて見る
スイスの民主主義
ニュースレターへの登録
すべてのニュースレターを見る
ニュース

スイス、2038年冬季五輪招致に向け会場候補を発表

2038年冬季オリンピックの開催予定地としてスイスの都市が明らかになる
2038年冬季オリンピック招致に向け、会場の候補都市が発表された Keystone-SDA

スイスが招致を目指す2038年冬季オリンピック・パラリンピックの開催都市候補が発表された。西はジュネーブから東はサンモリッツまで、北はチューリヒから南はルガーノまでと、ほぼスイス全土が会場となる。

このコンテンツが公開されたのは、
2 分
Keystone-SDA
おすすめの記事

スイス2038年冬季五輪招致委員会は12日、パラリンピックを含む招致計画「スイス2038」を発表した。招致に成功すれば、スイスでの冬季五輪開催は1948年のサンモリッツ大会以来90年ぶりとなる。

現行計画では、フランス語圏のジュネーブ、ローザンヌ、クラン・モンタナ、ドイツ語圏のエンゲルベルク、チューリヒ、ツーク、レンツァーハイデ、サンモリッツ、イタリア語圏のルガーノの計9都市で、十数競技・約120種目の開催を目指している。

開会式はローザンヌ、閉会式はベルンでの開催が検討されている。

招致委員会はベルンで開いた記者会見で、開催地を擁する10州と14自治体が招致計画を支援していると述べた。承知計画は可能な限り「既存の一流スポーツ施設」を基盤とする予定だという。

招致委員会は2023年11月、スイスの冬季スポーツ連盟ら、スイスオリンピック連盟、スイスパラリンピック連盟によって設置された。

おすすめの記事

英語からのGoogle翻訳：ムートゥ朋子

SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。 

外部リンクへ移動

人気の記事

世界の読者と意見交換

ニュース

JTI基準に準拠

おすすめの記事: SWI swissinfo.ch ジャーナリズム・トラスト・イニシアチブの認証授受

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。

SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部

SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部