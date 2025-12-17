ベルンでユダヤ教のハヌカ祭 豪銃撃事件で広がる不安

スイスの首都ベルン中心部の市庁舎広場で16日、ユダヤ教の光の祭り「ハヌカ」を祝う集会が開かれ、約100人が参加した。しかしこの催しは、オーストラリア・シドニー近郊のボンダイビーチで起きた銃撃事件の影に覆われた。

ベルンのマリエケ・クルイト市長は演説で、「シドニーでユダヤ人が殺害された事件に私たちは皆、衝撃を受けている」と述べ、ハヌカは信教の自由を象徴し、「暗い時代であっても、小さな光が大きなことを成し遂げられるという希望を示すものだ」と力を込めた。

クルイト氏は世界的に反ユダヤ主義が拡大している現状に言及したうえで、目を背けるのではなく、立場を明確にし、闇が広がろうとする場所に光をもたらすことが重要だと訴えた。

市庁舎広場での祝賀行事には、他の宗教共同体の代表者も含むゲストが招待された。警察は警官を配備し、現場の警備を強化した。

市北部のヴァンクドルフでは、光の祭典にオーストラリア大使館の代表者も出席した。ベルン市議会議長のトム・ベルガー氏をはじめとする人々が出席者に向けて演説を行った。ベルガー氏は銃乱射事件をユダヤ人の生活に対する「憎悪行為」と表現し、この残虐行為は世界中のユダヤ人を不安に陥れ、ベルンも同様だと述べた。

「だからこそ、私たちがここに共に立ち上がることが非常に重要だ。ユダヤ人も、非ユダヤ人も。経歴も、信念も、人生の歩みもそれぞれ異なる人々が、毅然とした態度で団結し、憎悪と暴力に屈しない」とベルガー氏は述べた。

今月14日、オーストラリア・シドニー近郊のボンダイビーチでユダヤ教の祭り「ハヌカ」の行事が開催されている中で銃撃事件が発生し、15人が死亡、数十人が負傷した。当局はこれを反ユダヤ主義を動機としたテロ攻撃と分類した。

英語からのDeepL翻訳：大野瑠衣子

自動翻訳ツールの活用について SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。