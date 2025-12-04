The Swiss voice in the world since 1935
スイスの民主主義
人口動態
文化
仕事の未来
歴史
ディベート
ニュース

OECD、スイスの移民統合政策を高評価

OECD、スイスにおける移民の統合の成功を証明
経済協力開発機構（OECD）はスイスにおける移民の統合を高く評価した Keystone-SDA

経済協力開発機構（OECD）は、スイスでは移民の統合がうまくいっていると評価した。

1 分
Keystone-SDA
スイスにおける移民の就業率は77%と、OECD平均を大きく上回っている。また他国に比べ、スイスの移民は高い教育水準を備え、現地語の習得に積極的に取り組んでいる。

OECDが実施した調査外部リンクは、女性の統合に関しては改善の余地があると指摘した。女性は男性に比べ労働市場に足場を築くのが難しいためだ。

移民とは、外国で生まれ、現在スイスに居住している人々を指す。その4分の3は、欧州連合（EU）との「人の移動の自由」の結果としてスイスに入国した。OECDの調査は、スイス連邦移民事務局（SEM）の委託を受けて実施された。

人口動態

インテグレーション

このコンテンツが公開されたのは、 スイスは小国ながらも四つの公用語を持ち、外国人住民の比率が高く、国籍取得には長期間を要する。スイスは、基本的な価値の共有と寛容を促進し、社会的に好ましい規範を築くことによってそのアイデンティティーを維持している。 外国人…

もっと読む インテグレーション

英語からのGoogle翻訳：ムートゥ朋子

SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。

世界の読者と意見交換

ニュース

