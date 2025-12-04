OECD、スイスの移民統合政策を高評価

経済協力開発機構（OECD）はスイスにおける移民の統合を高く評価した Keystone-SDA

経済協力開発機構（OECD）は、スイスでは移民の統合がうまくいっていると評価した。

スイスにおける移民の就業率は77%と、OECD平均を大きく上回っている。また他国に比べ、スイスの移民は高い教育水準を備え、現地語の習得に積極的に取り組んでいる。

OECDが実施した調査外部リンクは、女性の統合に関しては改善の余地があると指摘した。女性は男性に比べ労働市場に足場を築くのが難しいためだ。

移民とは、外国で生まれ、現在スイスに居住している人々を指す。その4分の3は、欧州連合（EU）との「人の移動の自由」の結果としてスイスに入国した。OECDの調査は、スイス連邦移民事務局（SEM）の委託を受けて実施された。

