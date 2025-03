‘As mortes têm que parar’, diz chefe da diplomacia europeia antes de visita a Israel

A chefe diplomática da União Europeia (UE), Kaja Kallas, pediu hoje o fim da retomada dos combates na Faixa de Gaza, antes da visita que fará a Israel e aos Territórios Palestinos nesta segunda-feira.

“Nós nos opomos com firmeza à retomada das hostilidades por Israel, que causou uma perda terrível de vidas na Faixa de Gaza. As mortes têm que parar. Em uma nova guerra, ambos os lados perdem”, disse Kaja no Cairo, em entrevista coletiva com o chanceler egípcio, Badr Abdelatty.

“Está muito claro que o Hamas deve libertar todos os reféns e que Israel deve restabelecer plenamente a ajuda humanitária na Faixa de Gaza e retomar as negociações”, acrescentou a europeia.

O gabinete de Kaja anunciou hoje que a funcionária fará amanhã uma visita a Israel e à Cisjordânia ocupada, para pedir a retomada imediata do acordo de cessar-fogo: “A missão será uma oportunidade para discutir o conflito, lembrar a importância de um acesso sem entraves e de uma distribuição sustentada de ajuda humanitária em larga escala na Faixa de Gaza, e pedir a retomada imediata da aplicação plena do acordo de cessar-fogo e a libertação dos reféns.”

A funcionária se reunirá em Israel com o presidente Isaac Herzog, com o ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, e com o líder da oposição, Yair Lapid. Ela não se encontrará com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que é alvo de uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) por crimes contra a humanidade e crimes de guerra.

Na Cisjordânia ocupada, Kallas conversará com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, e o primeiro-ministro, Mohamad Mustaf, informou seu gabinete.

