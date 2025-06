‘O fim do regime está próximo’, diz filho do deposto xá do Irã

afp_tickers

2 minutos

“O fim do regime está próximo” no Irã, onde se vive um momento semelhante à queda do “Muro de Berlim”, disse à AFP nesta segunda-feira (23) Reza Pahlavi, filho do deposto xá do Irã.

Pahlavi foi príncipe herdeiro da monarquia pró-ocidental do Irã, deposta em 1979 por uma revolução de massas que resultou na instauração da atual República Islâmica.

“O fim do regime está perto, e agora é o momento de se comprometer”, disse o homem de 64 anos durante uma visita a Paris. “Este é o nosso momento do Muro de Berlim”, acrescentou.

Esta figura da oposição iraniana também chamou a Europa e os Estados Unidos a evitar “lançar um salva-vidas” em forma de negociações ao Irã do aiatolá Ali Khamenei, no poder desde 1989.

“Este regime está a desmoronar (…) Você pode facilitar isso apoiando desta vez [o povo iraniano], não lançando para este regime outro salva-vidas”, acrescentou o opositor, residente nos Estados Unidos.

Sem dar detalhes, Pahlavi disse que tinha informações de que Khamenei estava em um bunker e que altos funcionários e membros da família do líder supremo buscavam formas de sair do Irã.

“De acordo com o que temos agora, ele ainda está em um bunker em algum lugar e, infelizmente, usando as pessoas como escudo humano”, afirmou o filho do falecido xá Mohamad Reza Pahlavi.

Israel lançou em 13 de junho um ataque maciço contra seu grande rival regional, Irã, com o objetivo de desmantelar as capacidades militares e nucleares de seu arqui-inimigo.

Os Estados Unidos, alidado de Israel, entrou no conflito no domingo bombardeano as instalações nucleares de Isafahan e Natanz, assim como a planta subterrânea de enriquecimento de urânio de Fordow.

Após esse ataque, a França, Alemanha e o Reino Unido apelaram a Teerã para “não tomar outras ações que possam desestabilizar a região” e para iniciar negociações sobre seu programa nuclear.

Israel, Estados Unidos e outras potências ocidentais acusam o Irã de querer construir armas nucleares se escondendo atrás de seu programa nuclear civil, algo que Teerã nega.

sjw/tjc/es/jc/rm/dd