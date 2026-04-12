Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

afp_tickers

4 minutos

Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Trump ameaça China com tarifas se fornecer ajuda militar ao Irã –

Donald Trump ameaçou neste domingo(12) a China, um dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, com tarifas de 50%, caso forneça ajuda militar ao Irã na guerra do Oriente Médio.

“Se descobrirmos que estão fazendo isso, haverá uma tarifa de 50%, o que é exorbitante, um número exorbitante”, declarou o presidente americano à Fox News.

– Guarda Revolucionária afirma ter o Estreito de Ormuz “sob controle”

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter o Estreito de Ormuz sob “controle total” e alertou que seus inimigos seriam pegos em um “turbilhão mortal”.

“Todo o tráfego (…) está sob o controle total das forças armadas”, afirmou o comando naval da Guarda em uma publicação no Facebook, após o presidente americano Donald Trump ordenar um bloqueio naval da passagem.

– Trump reitera ameaça de destruir infraestrutura energética do Irã –

Donald Trump reiterou sua ameaça de destruir a infraestrutura energética iraniana caso não se chegue a um acordo para pôr fim ao conflito no Oriente Médio. “

Eu poderia aniquilar o Irã em um dia. Eu poderia aniquilá-lo em uma hora”, declarou o presidente americano à Fox News.

– Irã alega 3.375 mortes na guerra –

O Instituto de Medicina Legal do Irã anunciou ter identificado 3.375 pessoas mortas desde o início da guerra, iniciada em 28 de fevereiro por Israel e os Estados Unidos.

A ONG americana Human Rights Activists News Agency (HRANA) registrou pelo menos 3.597 mortes até 6 de abril, das quais 1.665 eram civis, incluindo pelo menos 248 crianças.

– Trump anuncia bloqueio de navegação no Estreito de Ormuz –

Donald Trump ordenou, neste domingo(12), um bloqueio naval dos Estados Unidos ao Estreito de Ormuz em resposta à recusa “inflexível” do Irã em abandonar suas ambições nucleares durante as negociações de paz em Islamabad.

Embora tenha reconhecido que as negociações no Paquistão correram “bem” e que “um acordo foi alcançado na maioria dos pontos”, o presidente americano afirmou que Teerã se recusou a ceder na questão de seu programa nuclear.

“Com efeito imediato, a Marinha dos Estados Unidos, a maior do mundo, iniciará o processo de BLOQUEIO de todas as embarcações que tentarem entrar ou sair do Estreito de Ormuz”, acrescentou.

– Omã insta EUA e Irã a fazerem “concessões dolorosas” –

O ministro das Relações Exteriores de Omã instou, neste domingo, o Irã e os Estados Unidos a fazerem “concessões dolorosas” para que suas negociações cheguem a uma conclusão bem-sucedida, além de pedir “uma prorrogação do cessar-fogo”.

“O sucesso pode exigir que todos façam concessões dolorosas, mas isso não é nada comparado à dor do fracasso e da guerra”, escreveu Badr al-Busaidi, mediador em negociações anteriores entre Teerã e Washington antes do início do conflito.

– Putin demonstra disposição para participar da mediação –

O presidente russo, Vladimir Putin, disse a seu homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, neste domingo, que está pronto para ajudar a mediar os esforços para alcançar a paz no Oriente Médio, informou o Kremlin.

“Vladimir Putin enfatizou sua disposição de continuar facilitando a busca por uma solução política e diplomática para o conflito, assim como de mediar os esforços para alcançar uma paz justa e duradoura no Oriente Médio”, disse o Kremlin em comunicado sobre a ligação telefônica.

– UE afirma que diplomacia é “essencial para resolver questões pendentes” –

A UE insiste que a diplomacia é “essencial para resolver questões pendentes” no conflito do Oriente Médio, disse o porta-voz da UE, Anouar El Anouni, à AFP neste domingo.

“Agradecemos ao Paquistão por seus esforços de mediação. A União Europeia contribuirá com todos os esforços diplomáticos, levando em consideração toda a gama de seus interesses e preocupações, em estreita coordenação com seus parceiros”, acrescentou o porta-voz.

burx-rle/pb/pc/pb/hgs/ahg/jc