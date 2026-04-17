Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Ao menos 13 mortos no Líbano minutos antes da trégua –

Pelo menos 13 pessoas morreram em bombardeios israelenses na cidade libanesa de Tiro poucos minutos antes da entrada em vigor da trégua na noite de quinta-feira, informou nesta sexta-feira à AFP um funcionário local.

Outras 35 pessoas ficaram feridas e as equipes de resgate procuram “15 desaparecidos”.

– Emissora Iran International, alvo de tentativa de incêndio em Londres –

Três britânicos foram indiciados por tentativa de incêndio nas instalações do canal de televisão em persa Iran International em Londres, informou a polícia.

– Fórum diplomático na Turquia –

A Turquia organiza, a partir desta sexta-feira, um fórum diplomático que contará, entre outros, com a participação do primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif, no momento em que Islamabad intensifica os esforços de mediação para tentar acabar com a guerra no Oriente Médio.

Representantes de mais de 150 países devem participar do evento, incluindo mais de 20 chefes de Estado e de Governo.

– Hezbollah diz que tem “o dedo no gatilho” em caso de violação da trégua por Israel –

O grupo libanês pró-iraniano Hezbollah afirmou que seus combatentes têm “o dedo no gatilho” caso Israel viole a trégua de 10 dias que entrou em vigor durante a noite.

– Petroleiro sul-coreano evita Estreito de Ormuz e opta pelo Mar Vermelho –

Um petroleiro sul-coreano transitou pelo Mar Vermelho, algo inédito desde o início do bloqueio do Estreito de Ormuz no contexto da guerra no Oriente Médio, anunciou Seul.

– Petróleo em queda –

Os preços do petróleo estavam em queda nesta sexta-feira. O barril de West Texas Intermediate (WTI), referência do mercado americano, recuava 3,03%, a 91,82 dólares. O barril de Brent do Mar do Norte, referência mundial, cedia 2,41% a 96,99 dólares.

– Engarrafamentos para acessar o sul do Líbano –

Jornalistas da AFP observaram grandes engarrafamentos na única ponte que ainda permite atravessar o rio Litani para acessar o sul do Líbano. Os motoristas aguardam durante horas com a esperança de voltar para casa após a entrada em vigor do cessar-fogo.

O Exército israelense, no entanto, advertiu que mantém sua presença na região e pediu à população que não retorne para suas residências. O Exército libanês também pediu aos deslocados que não retornem para suas casas.

– Líbano acusa Israel de violar o cessar-fogo –

O Exército do Líbano acusou Israel de cometer “atos de agressão” e bombardeios em violação da trégua, enquanto o Hezbollah anunciou ter atacado soldados israelenses em resposta.

– Trump afirma que Irã concordou em entregar reservas de urânio enriquecido –

O presidente americano Donald Trump afirmou que o Irã concordou em entregar suas reservas de urânio enriquecido, uma das exigências de Washington para alcançar um acordo com Teerã.

“Eles aceitaram nos devolver o ‘pó’ nuclear”, disse Trump a jornalistas na Casa Branca, em referência ao urânio enriquecido que os Estados Unidos afirmam que poderia ser utilizado para fabricar armas nucleares.

– Encontro entre Israel e Líbano na Casa Branca em “quatro ou cinco dias” –

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente libanês, Joseph Aoun, visitarão a Casa Branca para uma reunião conjunta com Donald Trump nos próximos dias, anunciou o presidente americano.

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