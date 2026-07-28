Como prevenir incêndios florestais na Suíça e na Europa

As chamas devastam a floresta de Fontainebleau, em França, a 13 de julho de 2026. Keystone

Com várias regiões da Suíça sob alto risco de incêndios florestais, especialista explica por que este ano a temporada do fogo começou mais cedo na Europa e o que pode ajudar a amenizar a situação.

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Do Canadá e da Rússia ao sul da Europa, incêndios florestais têm afetado grandes áreas do planeta. Na Espanha, Itália e França, incêndios enormes – desencadeados por altas temperaturas e seca – destruíram extensas áreas de floresta e terras agrícolas, forçando milhares de pessoas a deixarem suas casas. Mortes também foram registradas.

Os incêndios que têm ocorrido na Europa e em outros continentes estão ligados a um padrão climático específico observado desde o início do ano, afirma Julia Miller, especialista em incêndios florestais do Instituto WSL de Pesquisa sobre Neve e Avalanches (SLF), em Davos. Um sistema de alta pressão estável sobre a Europa bloqueou grande parte da precipitação que normalmente chegaria ao continente, explica ela. Combinado com o calor extremo, a pressão intensificou as condições de seca, tornando 2026 “um ano excepcional”.

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Em janeiro e fevereiro, a Espanha e a França registraram fortes chuvas, enquanto nos Alpes a paisagem estava seca e com muito menos neve do que o habitual. Em maio, uma forte onda de calor atingiu a região logo após o início da estação, relembra Miller.

Em seguida, uma segunda onda de calor fez com que junho se tornasse o mês mais quente já registrado na Europa Ocidental e o terceiro mais quente na Suíça desde o início dos registros, em 1864. Como resultado, acrescenta Miller, agora a vegetação está extremamente seca e muitas partes da Europa estão sofrendo com o aumento de incêndios florestais.

“A temporada de incêndios florestais começou cedo”, diz ela. O pico provavelmente ocorrerá em agosto, normalmente o mês mais quente, mas setembro e outubro também podem permanecer secos e propícios a incêndios.

Área do tamanho de Luxemburgo

Desde o início do ano, foram registados 1.254 incêndios florestais nos países da União Europeia (UE), de acordo com dados atualizados em 22 de julho pelo Link externoSistema Europeu de Informação sobre Incêndios FlorestaisLink externo (EFFIS). O número é do que o registado no mesmo período do ano passado (1.329 incêndios), mas mais do dobro da média histórica de 569.

No total, 254.388 hectares já foram queimados, o que equivale aproximadamente à área de Luxemburgo. No ano passado, o pior desde que existem registros, 270.449 hectares foram destruídos.

Perigo na Suíça

Até o momento, neste ano, a Suíça não registrou nenhum incêndio de grandes proporções. No entanto, o país sofre com uma seca severa e quase todos os cantões (estados) enfrentam um Link externorisco alto de incêndios florestaisLink externo .

Todos os 26 cantões impuseram restrições ou proibições a fogueiras ao ar livre. Em Friburgo, os churrascos estão proibidos mesmo em áreas públicas designadas para isso, enquanto Winterthur, no cantão de Zurique, proibiu todas as formas de fogo aberto, incluindo churrasqueiras privadas a carvão. Os tradicionais espetáculos de fogos de artifício do Dia Nacional da Suíça, em 1º de agosto, também estão sob cuidadosa análise.

Para Miller, a situação atual é preocupante. “Um alerta de perigo muito alto significa que, se uma faísca iniciar um incêndio, é provável que incêndios florestais se espalhem rapidamente”, diz ela.

Na Suíça, especialistas avaliam o perigo através de um sistema de informação baseado no Link externoÍndice de Risco de Incêndio (Fire Weather IndexLink externo ), desenvolvido no Canadá e adaptado ao ambiente alpino. O sistema utiliza quatro parâmetros meteorológicos: temperatura, umidade, precipitação e velocidade do vento.

O risco de incêndio florestal na Suíça a 23 de julho de 2026; o vermelho claro indica uma região de risco elevado, enquanto o vermelho escuro indica risco muito elevado. Bafu

Mais de 100 incêndios florestais por ano

A maioria dos incêndios florestais na Suíça ocorre na primavera. De acordo com o Departamento Federal do Meio Ambiente (FOEN), 90% deles são causados por humanos, principalmente por descuido ou negligência – uma bituca de cigarro descartada aqui, uma fogueira mal apagada ali. No verão, raios também podem provocar incêndios florestais.

De 2000 a 2023, a Suíça registrou uma média de 118 incêndios florestais por ano, segundo dados do Instituto Federal Suíço de Pesquisa Florestal, da Neve e da Paisagem. Em média, os incêndios afetaram 157 hectares, o equivalente a 220 campos de futebol. A maioria dos incidentes é de pequena escala, sendo raros os incêndios de grandes proporções e catastróficos, que ocorrem principalmente na vertente sul dos Alpes.

Entre os incêndios mais significativos dos últimos anos, destacam-se os registrados em Gambarogno, Ticino, em 2022, e em Bitsch, Valais, em 2023. Em ambos os casos, as chamas causaram prejuízos estimados em vários milhões de francos suíços e destruíram, respectivamente, 100 e 200 hectares de floresta, terras agrícolas e pastagens.

Na UE, o custo anual dos incêndios florestais é estimado em até 3 mil milhões de euros (2,8 mil milhões de francos suíços).

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Risco maior no verão e inverno

O Departamento Federal do Meio Ambiente prevê que secas e ondas de calor mais frequentes aumentarão o risco de incêndios florestais na Suíça, não apenas no verão, mas também no inverno e no início da primavera.

Durante esses períodos, a vegetação ainda não retomou totalmente o crescimento. E quando não há neve, a luz solar incide diretamente sobre o solo da floresta, secando a grama e as folhas acumuladas do ano anterior. O risco também é intensificado pelo “Föhn” – um vento quente e seco comum em muitos vales alpinos que pode acelerar a propagação das chamas.

Segundo Miller, as medidas de prevenção mais eficazes são “reduzir a probabilidade de incêndios provocados por humanos e reforçar as medidas de reação”. Isso inclui aumentar a conscientização pública, melhorar a detecção precoce de incêndios e garantir uma intervenção inicial rápida. Uma gestão florestal voltada para florestas estruturalmente diversas e adaptadas ao clima também é importante, acrescenta ela.

Com o aumento do risco de incêndios florestais devido ao aquecimento global, uma parte fundamental da solução continua sendo o fator humano. Comportamentos responsáveis e medidas de prevenção eficazes podem ajudar a garantir que uma pequena faísca não cause um desastre.

Edição: Balz Rigendinger/fh

Adaptação: Clarissa Levy

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