Tecnologia suíça prevê colapsos em geleiras e salva vilarejos

Radar interferométrico apontado para Pizzo Cengalo, acima do vilarejo suíço de Bondo. Geopraevent

Sensores de alta precisão evitaram uma tragédia no vilarejo suíço de Blatten, evacuado antes do colapso de uma geleira. Radares, câmeras e algoritmos de IA, cada vez mais usados nos Alpes, indicam com exatidão milimétrica os riscos de deslizamentos.

Radar, sensores e câmeras de alta resolução são alguns dos dispositivos usados para monitorar as encostas das montanhas em busca de sinais de avalanches, deslizamentos de terra ou colapso de geleiras, como o que recentemente soterrou o vilarejo suíço de Blatten. Devido às mudanças climáticas, as montanhas estão mais instáveis, o que representa uma ameaça aos assentamentos e à infraestrutura.

Em Blatten, as tecnologias de monitoramento de riscos naturais permitiram que as autoridades resgatassem a população antes do colapso da geleira em 28 de maio.

A geleira Birch e a montanha Kleines Nesthorn estavam sendo observadas desde a década de 1990. Entre os dispositivos atualmente em operação em Blatten estão os da empresa suíça Geopraevent, uma das líderes mundiais em sistemas de sensoriamento remoto.

Alois Geierlehner é o gerente geral da empresa, que faz parte do grupo sueco Hexagon desde 2020.

swissinfo.ch: Que tecnologias vocês usam para monitorar a montanha acima de Blatten?

Alois Geierlehner: No momento, temos duas. Uma câmera de deformação instalada no Kleines Nesthorn tira fotos constantemente e monitora as rochas e a geleira Birch [parte da qual desmoronou em 28 de maio]. Um radar “interferômetro”, por outro lado, monitora a montanha do lado oposto do vale. Esses sistemas indicam quais áreas estão se movendo e a que velocidade por dia.

Um deslizamento de terra que se desprendeu do Kleines Nesthorn em 28 de maio de 2025 soterrou quase completamente o vilarejo suíço de Blatten, no cantão do Valais. Keystone / Jean-Christophe Bott

swissinfo.ch: Com que precisão eles conseguem detectar o movimento na montanha?

A.G.: O radar interferométrico pode detectar se as rochas ou o gelo se moveram um milímetro a uma distância de até cinco quilômetros. Um radar é suficiente para monitorar toda a encosta de uma montanha.

swissinfo.ch: Essa precisão milimétrica é necessária para deslizamentos de terra que transportam milhões de metros cúbicos de material?

A.G.: Depende dos movimentos que você deseja observar. Para um deslizamento de terra que se move vários centímetros ou metros por dia, obviamente não precisamos medir o milímetro. Mas há movimentos de material da ordem de alguns milímetros por semana. Os dados devem permitir que os especialistas determinem se o movimento na montanha é estável ou se há uma tendência de aceleração.

As imagens de radar mostram quais áreas da montanha estão se movendo e a que velocidade. Geopraevent

swissinfo.ch: Qual é a diferença entre as tecnologias de radar de dez anos atrás e as usadas atualmente?

A.G.: Os radares modernos podem detectar mais rapidamente a partir de distâncias maiores e oferecem maior resolução. O fornecimento de energia e as telecomunicações também desempenham um papel importante. A autossuficiência energética graças às células de combustível e à energia solar possibilita a instalação de radares em locais muito remotos e garante sua operação mesmo em caso de falta de energia. As comunicações por satélite, que antes não existiam, funcionam como um backup quando a rede celular tradicional está inoperante ou indisponível.

Mas em termos de desenvolvimento, não há apenas o aspecto tecnológico dos dispositivos. Há também o processamento e a interpretação dos dados. Graças à experiência adquirida nos últimos dez anos, aprimoramos constantemente nossos algoritmos de radar e sua calibração.

Novos algoritmos baseados em inteligência artificial nos ajudam a ter um sistema de melhor desempenho e mais preciso, capaz de detectar apenas os sinais que nos interessam, como o movimento do material. Não queremos que a descida de um esquiador seja confundida com uma avalanche.

Em geral, temos diferentes tecnologias e cada uma tem suas vantagens. Normalmente, é uma combinação de tecnologias que oferece os melhores resultados.

swissinfo.ch: Quantos dispositivos vocês têm nos Alpes e para quais riscos naturais?

A.G.: Temos cerca de 280 instalações em todo o mundo e a maioria delas está nos Alpes. Elas variam de simples sensores que medem a inclinação de um objeto ou o nível da água em um rio a sistemas mais complexos com tecnologia de radar.

Autoridades locais, gerentes de estações de esqui, empresas de energia elétrica e empresas que operam estradas e ferrovias os utilizam para monitorar principalmente avalanches, deslizamentos de terra e fluxos de detritos.

swissinfo.ch: Vocês receberam mais solicitações após o Blatten ou após outros grandes deslizamentos de terra nos últimos anos?

A.G.: Eu não diria que há um aumento imediato de solicitações após cada grande evento. Mas notamos uma tendência clara: há uma conscientização crescente sobre a utilidade dos sistemas de monitoramento. Os Alpes estão se tornando cada vez mais importantes, tanto em termos de população quanto de tráfego rodoviário e ferroviário. A presença de infraestrutura crítica aumenta a necessidade dessas soluções.

O mercado internacional também está crescendo claramente. As tecnologias de vigilância de riscos naturais estão se estabelecendo não apenas na Suíça, mas também em outros países montanhosos. No exterior, estamos presentes principalmente nas nações alpinas, nos países nórdicos, como a Noruega, na América do Norte, na Ásia Central e nos Andes, e na América Latina.

swissinfo.ch: Quanto custa monitorar uma montanha como a Kleines Nesthorn, acima de Blatten?

A.G.: Os valores de projetos individuais são confidenciais. Digamos que o custo de uma instalação de radar esteja geralmente entre algumas dezenas e algumas centenas de milhares de francos. O custo varia muito, dependendo do dispositivo, se é apenas para monitoramento ou se está conectado a um sistema de alerta, que pode, por exemplo, bloquear automaticamente o acesso a uma estrada no caso de um deslizamento de terra ou avalanche. O custo também é ditado pela tecnologia utilizada.

swissinfo.ch: Que soluções existem para os países em desenvolvimento que talvez não tenham recursos financeiros para a tecnologia de ponta?

A.G.: Muitas vezes, a limitação não é o custo dos dispositivos, mas o fato de que é necessária toda uma infraestrutura em torno deles. Você precisa de pessoas para instalá-los, operá-los e mantê-los. Às vezes, isso pode ser um fator limitante em alguns países em desenvolvimento.

Se falamos de custos, também temos que considerar quais são as alternativas à vigilância. A construção de um túnel para contornar o perigo ou de uma barreira de proteção pode ser preferível, mas envolve grandes investimentos.

Também precisamos de uma cultura voltada para a prevenção de riscos. Na Suíça, geralmente não queremos correr nenhum risco. Para isso, precisamos saber onde eles estão e como evitá-los. Essa cultura de prevenção provavelmente ainda não está tão arraigada em todos os países.

Riscos naturais, um mercado de 64 bilhões de dólares O mercado global de riscos naturais, que inclui todos os sistemas e serviços para monitorar, prever e gerenciar riscos naturais, chega a 64 bilhões de dólares (valores de 2024), de acordo com um estudoLink externo da empresa de consultoria MarketsandMarkets. Espera-se que o volume de negócios aumente para 114 bilhões de dólares até 2029 devido à mudança climática e ao aumento da frequência e da intensidade dos desastres naturais, especialmente aqueles causados por eventos climáticos, de acordo com o relatório. Entre 1970 e 2021, os desastres naturais relacionados ao clima causaram a morte de mais de dois milhões de pessoas e perdas econômicas de 4.3 trilhões de dólares, de acordoLink externo com a Organização Meteorológica Mundial.

Edição: Gabe Bullard/vdv

Adaptação: Alexander Thoele

