Agente migratório mata mulher a tiros durante operação nos EUA

Um agente migratório matou uma mulher a tiros em Minneapolis nesta quarta-feira (7), o que causou indignação entre líderes e autoridades locais. O presidente Donald Trump, no entanto, afirmou que o oficial agiu em legítima defesa.

O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, criticou a postura do governo e pediu que os agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) se retirem da cidade, após dois dias de operações.

Um vídeo do incidente, cuja autenticidade não foi confirmada pela AFP, mostra um veículo SUV manobrando em frente a veículos do ICE descaracterizados. A motorista, de 37 anos, segundo o prefeito, tentou fugir quando os agentes se aproximaram e tentaram abrir a porta do carro. Um deles atirou três vezes com uma pistola contra a mulher.

Donald Trump, que ordenou operações contra imigrantes em todo o país, acusou a vítima de atropelar o agente. “A mulher que dirigia o automóvel estava muito alterada, obstruindo e resistindo, em seguida atropelou de forma violenta, intencional e cruel o agente do ICE, que, aparentemente, atirou em legítima defesa”, publicou o presidente na rede Truth Social.

O incidente ocorreu durante um protesto contra as medidas impostas pelo presidente contra a imigração na cidade, localizada no estado de Minnesota.

“Tentar atropelar nossos agentes da ordem com a intenção de matá-los é um ato de terrorismo doméstico”, publicou no X o Departamento de Segurança Nacional, que dirige o ICE. “Temendo por sua vida, a dos seus companheiros e pela segurança da população, um agente do ICE atirou em legítima defesa. A suposta autora foi atingida e morreu. Espera-se que os agentes feridos se recuperem totalmente”, acrescentou.

O Departamento de Apreensão Criminal de Minnesota vai participar com o FBI da investigação do caso, informaram autoridades. O governador Tim Walz chamou a resposta da Casa Branca de “propaganda” e prometeu que seu estado vai conduzir “uma investigação completa, justa e rápida”.

– Protestos contra o ICE –

Uma multidão se reuniu perto do local da ação e gritou palavras de ordem contra o ICE.

As operações ordenadas pelo governo Trump para deter e expulsar imigrantes geraram protestos contra os agentes em algumas cidades. O governo classificou essas manifestações como “uma consequência direta dos ataques constantes e da demonização” dos agentes do ICE, e criticou o prefeito de Minneapolis por “semear o caos e a desconfiança” após seus comentários.

“Não há como, seja lá o que essa pessoa tenha feito, ela merecesse ser morta”, disse um manifestante ao canal de TV WCCO, afiliado da CBS. Agentes do ICE usaram spray de pimenta e empurraram um grupo de manifestantes, segundo imagens exibidas pela emissora local.

Trump tornou o combate à imigração ilegal e a expulsão de imigrantes sem documentos prioridades do seu segundo mandato. O ICE foi incumbido de deter e deportar um número sem precedentes de imigrantes, em meio a críticas de que se tornou uma força paramilitar sob as ordens de Trump.

Autoridades americanas afirmaram que até 2 mil agentes foram mobilizados na região de Minneapolis para realizar operações, após várias denúncias contra somalis.

Em novembro passado, um juiz rejeitou acusações apresentadas contra duas pessoas por usarem seu veículo para atacar agentes do ICE que faziam uma operação em Chicago.

