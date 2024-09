Apple lança iPhone 16 com novos recursos de câmera e preço a partir de US$799

SÃO PAULO (Reuters) – A Apple anunciou nesta segunda-feira a próxima geração do iPhone com novos recursos de câmera e equipado com o microprocessador A18, que segundo a companhia possui melhores recursos de gestão de bateria. A empresa anunciou o preço do aparelho como sendo a partir de 799 dólares.

O novo iPhone terá a versão “Plus” (899 dólares) e a “Pro”, equipado também com um novo processador A18 “Pro”.

O iPhone 16 agora vem com um botão na lateral do aparelho que serve como um obturador de câmera e é sensível a gestos, permitindo ao usuário fazer uma foto e ajustar detalhes como zoom e abertura da lente.

A Apple também anunciou em evento nesta segunda-feira novas versões de acessórios, incluindo o Apple Watch Ultra 2, por 799 dólares, e Airpods Max, por 549 dólares.

(Redação São Paulo)