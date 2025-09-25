Arquiteto chinês Kongjian Yu morre em acidente aéreo no Mato Grosso do Sul
O arquiteto chinês Kongjian Yu, conhecido por suas ‘cidades-esponja’, morreu na queda de um avião no Mato Grosso do Sul, junto com outros três ocupantes, informou a polícia na quarta-feira (24).
Kongjian, de 62 anos, era uma referência em planejamento urbano sustentável e era mundialmente conhecido pelo conceito de “cidades-esponja”, projetadas para absorver grandes quantidades de água em caso de inundações.
Por enquanto, não se sabe os motivos do acidente em uma zona rural de difícil acesso no Pantanal.
As outras vítimas são os cineastas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr. e o piloto e proprietário da aeronave, Marcelo Pereira de Barros, informou a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou sua “tristeza e consternação”, enquanto o Itamaraty enviou suas condolências ao governo e ao povo chinês pela morte do arquiteto.
“Em tempos de mudança climática, Kongjian Yu se tornou uma referência mundial com as cidades esponja, que unem qualidade de vida e proteção ambiental: algo que queremos — e precisamos — para o futuro”, afirmou Lula na rede social X.
Kongjian chegou este mês ao Brasil para a Bienal de São Paulo e depois viajou para o Pantanal para participar de filmagens sobre seu trabalho com os cineastas brasileiros, detalhou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em um comunicado.
Segundo o CAU, o arquiteto chinês aplicou seu conceito de cidades-esponja “em mais de mil projetos em 250 cidades e defendeu soluções baseadas na natureza para enfrentar enchentes urbanas e os efeitos da crise climática”.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China expressou nesta quinta-feira suas condolências pelo falecimento de Yu.
“Enviamos nossas mais profundas condolências à família. A embaixada chinesa no Brasil continuará ajudando” após o ocorrido, disse o porta-voz Guo Jiakun em uma coletiva de imprensa.
ffb-rsr/db/yr/fp/rpr