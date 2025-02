Ataque a tiros em escola na Suécia deixa cinco feridos

Cinco pessoas ficaram feridas nesta terça-feira (4) em um ataque a tiros em uma escola na cidade sueca de Orebro, no centro do país, informou a polícia, que pediu à população para que permaneça longe da área. O suposto agressor pode estar entre os feridos.

“Houve um ataque a tiros na escola. Quatro pessoas foram baleadas. A extensão dos ferimentos não é clara. A operação está em andamento”, disse a polícia em um primeiro comunicado, e minutos depois anunciou um quinto ferido.

Em uma coletiva de imprensa, o chefe de polícia de Orebro, Roberto Eid Forest, explicou que “suspeitamos que uma das pessoas feridas pode ser o agressor”.

“Não podemos descartar outros suspeitos e isso é algo em que continuamos trabalhando nesta fase intensiva: por que ocorreu e se há outros possíveis suspeitos”, afirmou.

Imagens do local mostram uma grande presença policial com ambulâncias e veículos de emergência.

Alunos de escolas próximas e da escola em questão foram confinados “por razões de segurança”, disse a polícia.

“Ouvi tiros, então me escondi e estou esperando notícias. Ativamos um alarme no aplicativo de segurança e estou me comunicando com meus colegas”, disse Petter Kraftling, professor de uma das escolas, ao site do sindicato de professores sueco ‘Vi larare’.

O ataque está sendo investigado como “tentativa de assassinato, incêndio premeditado e crime agravado com armas”. Pouco depois das 14h00 (10h00 de Brasília), a polícia informou que “o perigo ainda não acabou”.

“O governo está em contato próximo com a polícia e está monitorando de perto os acontecimentos”, declarou o ministro da Justiça, Gunnar Strommer, ao canal SVT.

De acordo com o jornal Aftonbladet, houve disparos de armas automáticas e a emergência do hospital da cidade e do departamento de cuidados intensivos tiveram que se reorganizar para dar espaço aos feridos.

Embora ataques desse tipo sejam raros na Suécia, houve vários incidentes graves em escolas nos últimos anos.

Em março de 2022, um estudante de 18 anos esfaqueou até a morte dois professores em uma escola de ensino médio na cidade de Malmo, no sul do país.

