Ataque a tiros em escola na Turquia deixa 9 mortos

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Um ataque a tiros em uma escola no sul da Turquia, nesta quarta-feira (15), deixou nove mortos, incluindo oito estudantes, e treze feridos, anunciou o ministro do Interior turco, revisando um balanço anterior.

“Lamentamos nove mortes (…) e treze feridos. Seis estão atualmente em terapia intensiva, três em estado crítico”, disse o ministro Mustafa Çiftçi a repórteres na cidade de Kahramanmaraş, onde ocorreu o ataque.

“Um estudante foi à escola com armas que acreditamos pertencerem ao pai dele na mochila. Ele entrou em duas salas de aula e abriu fogo ao acaso, deixando feridos e mortos”, disse a jornalistas o governador da província de Kahramanmaraş, Mükerrem Ünlüer.

O agressor era filho de um ex-policial, indicou Ünlüer, e portava cinco armas e sete carregadores.

“Suspeitamos que ele possa ter pegado as armas do pai”, disse o governador. “Ele atirou em si mesmo. Ainda não está claro se foi suicídio ou se aconteceu em meio ao caos”, declarou.

A polícia prendeu o pai do agressor, Ugur Mersinli, informou a agência oficial de notícias Anadolu.

As duas salas de aula abrigavam alunos com cerca de dez anos de idade, indicou o governador.

Imagens divulgadas pela agência de notícias privada IHA mostram uma pessoa, com o corpo e o rosto cobertos, sendo levada em uma ambulância, além de pais de alunos chorando perto da escola.

O ministro da Justiça, Akin Gurlek, declarou que os promotores iniciaram uma investigação imediata sobre o ataque, e o presidente Recep Tayyip Erdogan prometeu que “os responsáveis prestarão contas”, em um discurso perante o partido governante AKP.

Na terça-feira, um adolescente armado com uma espingarda de caça deixou 16 feridos em uma escola técnica na província turca de Sanliurfa, no sudeste do país.

Esse tipo de incidente é relativamente raro na Turquia, onde, segundo estimativas de uma fundação local, circulam dezenas de milhões de armas de fogo, a maioria de forma ilegal.

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