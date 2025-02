Ataque com granada deixa 15 feridos em bar na França

afp_tickers

2 minutos

A polícia procurava, nesta quinta-feira (13), o autor do lançamento de uma granada contra um bar em Grenoble, no sudeste da França, que deixou 15 feridos, informaram as autoridades, descartando por enquanto um ato terrorista.

O ataque ocorreu por volta das 20h15 locais de quarta-feira no bairro popular da Cidade Olímpica, no sul desta cidade dos Alpes Franceses.

Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Leia nossas mais interessantes reportagens da semana Ao se inscrever, você receberá uma série de boas-vindas e até seis atualizações por ano. Eu concordo com o processamento dos meus dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Um homem “encapuzado”, armado com um fuzil, “possivelmente do tipo Kalashnikov”, entrou no estabelecimento e atirou uma granada “de fragmentação” sem dizer nenhuma palavra, informou o promotor de Lyon, Thierry Dran.

O autor do ataque fugiu em seguida e as autoridades continuavam à sua procura na noite desta quinta.

O ataque pode estar vinculado a “um acerto de contas”, “ao narcotráfico, ao tráfico de cigarros, a uma forte inimizade”, informou o Ministério Público na noite de quarta-feira, descartando por enquanto “um atentado puramente terrorista”.

Muitos clientes estavam no bar no momento do ataque, que deixou 15 feridos, segundo o último balanço oficial. Dois deles se encontravam em estado grave, informou uma fonte policial à AFP.

O bar alvo do ataque, Aksehir, costuma ser frequentado pelos moradores locais, “sobretudo para assistir a partidas de futebol”, explicou Chloé Pantel, vice-prefeita de Grenoble.

Embora seu nome faça menção a uma cidade da Turquia, segundo vários moradores agora é administrado por argelinos e costuma ter uma clientela predominantemente masculina.

O prefeito de Grenoble, o ecologista Éric Piolle, “condenou” a explosão, qualificando-a de um “ato criminoso de uma violência desconhecida”.

A cidade costuma viver episódios de violência relacionados ao tráfico de drogas. Em 2024, as autoridades chegaram a mencionar uma “guerra de quadrilhas”.

mla-mca-ahe/lv/cbn/eg/dbh/am/mvv