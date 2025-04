Ataques russos deixam quatro mortos na Ucrânia

Ataques russos com drones na região de Kharkiv, nordeste da Ucrânia, deixaram quatro mortos e mais de 30 feridos na noite de quinta-feira (3), segundo autoridades locais.

As tentativas de mediação dos Estados Unidos não dissiparam as hostilidades entre Rússia e Ucrânia, que se acusam mutuamente de violar uma trégua nos ataques contra a rede energética, anunciada por Washington após reuniões na Arábia Saudita.

Autoridades ucranianas citaram ataques russos nas regiões de Kharkiv, Kiev, Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia.

Serviços de emergência ucranianos comunicaram a descoberta de três corpos entre os escombros de prédios residenciais e comerciais em um distrito da cidade de Kharkiv, a segunda mais populosa do país antes da guerra.

Algumas horas depois, outra pessoa morta foi retirada dos escombros, segundo as autoridades.

Os ataques, atribuídos a drones russos, também deixaram 32 pessoas feridas, entre elas um menor de idade, e provocaram incêndios nessa área de residências e comércios. Nas demais regiões, autoridades reportaram cinco feridos nesses ataques.

Na Rússia, o governador da região fronteiriça de Bryansk relatou a morte de uma pessoa em um ataque de drones ucranianos a uma aldeia.

As hostilidades coincidem com a visita a Washington do enviado especial do Kremlin para investimentos e cooperação econômica, que tem o objetivo de melhorar as relações entre os dois países. O presidente Donald Trump retomou a comunicação com a Rússia e pressiona por um cessar-fogo na Ucrânia.

