Beyoncé lidera a corrida pelo Grammy com 11 indicações

Beyoncé é a grande favorita para a premiação do Grammy, ao somar 11 indicações com seu álbum “Cowboy Carter”, uma homenagem às raízes afro-americanas da música country, conforme anunciado nesta sexta-feira (8) pelos organizadores do grande evento da música, que ocorrerá dia 2 de fevereiro.

A artista de Houston competirá com outra celebridade do pop, Taylor Swift, nas principais categorias como Melhor Álbum e Canção do Ano, junto de outras cantoras como Charli XCX, Chappel Roan e Sabrina Carpenter.

Com o single “Texas Hold ‘Em”, no ritmo do banjo, e o álbum “Cowboy Carter”, a “Queen B” se tornou a primeira artista negra a ficar no topo das paradas de country da Billboard.

O álbum reviveu o debate sobre o papel dos negros na história da música country, na qual foram invisibilizados, uma vez que o estilo musical é associado a músicos brancos e conservadores.

“Cowboy Carter” inclui o clássico “Jolene” da grande estrela country Dolly Parton.

Atrás de Beyoncé estão Charli XCX, Billie Eilish, Kendrick Lamar e Post Malone com 7 indicações cada um; em seguida, estão Sabrina Carpenter, Chappel Roan e Taylor Swift com 6 indicações.

A 67ª cerimônia do Grammy 2025 ocorrerá no dia 2 de fevereiro, em Los Angeles, duas semanas após a posse do presidente eleito Donald Trump.

