Braço armado do Hamas divulga vídeo de refém mantido em Gaza

2 minutos

O braço armado do Hamas divulgou neste sábado (4) um novo vídeo de uma refém sequestrada durante o ataque do movimento islamista palestino a Israel em 7 de outubro de 2023 na Faixa de Gaza.

No vídeo, de três minutos e meio e cuja data não pôde ser verificada, uma jovem é vista falando em hebraico e pedindo ao governo israelense que aja para obter a sua libertação.

A família da refém Liri Albag, uma israelense de 19 anos, autorizou a divulgação de capturas de tela do vídeo, informou o Fórum das Famílias, a principal associação de parentes de reféns mantidos em Gaza.

“Apelamos ao primeiro-ministro, aos líderes do mundo (…): é hora de tomar decisões como se seus próprios filhos estivessem lá”, expressou a família Albag em um comunicado.

Liri Albag foi sequestrada durante o serviço militar na base de Nahal Oz, no sul de Israel, juntamente com outras seis soldados. Cinco delas permanecem retidas.Estão previstas manifestações pela libertação dos reféns em Tel Aviv, em Jerusalém e em outras partes de Israel.

O vídeo foi divulgado um dia depois que o Hamas anunciou a retomada das negociações indiretas em Doha para uma trégua entre o movimento palestino e Israel.

Nenhum cessar-fogo foi alcançado desde a trégua de uma semana em novembro de 2023, durante a qual 105 reféns mantidos em Gaza foram libertados, em troca de 240 prisioneiros palestinos em Israel.

O ataque de outubro de 2023 matou mais de 1.200 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem baseada em dados oficiais. Os milicianos islamistas também sequestraram 251 pessoas, das quais 96 ainda estão presas em Gaza e, entre elas, 34 foram declaradas mortas pelo exército.

A campanha de represália israelense em Gaza matou mais de 45.600 palestinos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, que a ONU considera confiáveis.

Ainda neste sábado, Israel confirmou a retomada das negociações no Catar para libertar os reféns de Gaza.

