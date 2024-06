Brasil vence Paraguai por 4 a 1 na Copa América com dois gols de Vini Jr

(Reuters) – O atacante Vinícius Jr. marcou dois gols na vitória do Brasil por 4 a 1 contra o Paraguai na Copa América, no confronto do Grupo D em Nevada na sexta-feira, recuperando-se de uma atuação sem brilho em seu primeiro jogo no torneio.

A Colômbia, que se classificou para as quartas de final, lidera o Grupo D com seis pontos após duas partidas, com o Brasil em segundo lugar com quatro pontos.

A Costa Rica está em terceiro lugar com um ponto e o Paraguai, que está em último lugar com zero depois de duas derrotas, foi eliminado da competição na fase de grupos apenas pela segunda vez desde 2001.

A partida contra o Paraguai marcou a primeira vitória do Brasil em seis jogos competitivos e a primeira vitória sob a direção de Dorival Jr., que assumiu o comando da equipe em janeiro.

Desde o apito inicial, o ritmo e as manobras de Vinícius Jr. representaram uma ameaça constante para o Paraguai pelo flanco esquerdo, muito diferente de seu desempenho no empate em 0 a 0 do Brasil com a Costa Rica na primeira partida da fase de grupos, em que sua atuação foi praticamente ineficiente.

Apesar do forte início do Brasil, foi o Paraguai que quase saiu na frente aos 15 minutos do primeiro tempo, quando o chute de Damian Bobadilla desviou em Éder Militão e quase enganou o goleiro brasileiro Alisson Becker, que mostrou reflexos rápidos para defender o chute.

Aos 28 minutos, o Brasil sofreu um pênalti por toque de mão, que Lucas Paquetá desperdiçou, mas o meio-campista compensou a falta sete minutos depois, ao dar um passe de primeira para Vinícius, encerrando uma jogada de equipe fluida.

O atacante Sávio, do Girona, dobrou a vantagem do Brasil depois de pegar um rebote dentro da área, antes de Vinícius Jr. esticar a perna para desviar uma cobrança de Omar Alderete e marcar seu segundo gol da noite nos acréscimos do primeiro tempo.

O Paraguai descontou após o intervalo, com um belo gol de longa distância de Alderete, mas qualquer esperança de recuperação foi rapidamente frustrada quando o Brasil recebeu um pênalti aos 68 minutos, após um toque de mão de Mathias Villasanti.

Apesar de ter perdido o primeiro pênalti, Paquetá se recuperou e não errou na segunda cobrança, levando a torcida brasileira ao delírio no Estádio Allegiant.

No final da partida, os ânimos se exaltaram e Andrés Cubas recebeu um cartão vermelho após dar um chute em Douglas Luiz, e o Brasil aproveitou a vantagem de ter um jogador a mais para vencer o jogo e conquistar os três pontos.

“Particularmente no primeiro tempo, até os 40 minutos, o jogo foi muito equilibrado”, disse o técnico do Paraguai, Daniel Garnero, aos repórteres.

“Acho que criamos algumas oportunidades. Infelizmente, aos três minutos, nos distraímos um pouco e eles marcaram dois gols que fizeram uma grande diferença no resultado. E Vinicius é um jogador de elite, sem dúvida alguma.”

O Brasil enfrentará a Colômbia, líder do grupo, na Califórnia, na terça-feira, onde um empate será suficiente para garantir a classificação para as quartas de final.

O Paraguai enfrenta a Costa Rica, que mantém uma pequena chance de avançar para as quartas de final, no Texas.

(Reportagem de Aadi Nair em Bengaluru, reportagem adicional de Field Level Media)