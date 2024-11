Caixa da Berkshire sobe para US$325 bi após Buffett vender ações na Apple e BofA

Por Jonathan Stempel

(Reuters) – Warren Buffett e a Berkshire Hathaway ampliaram suas vendas de ações no terceiro trimestre, reduzindo suas participações na Apple e aumentando o caixa para um recorde de 325,2 bilhões de dólares.

A Berkshire também relatou uma queda de 6% no lucro operacional trimestral, resultado, em grande parte, do aumento dos passivos relacionados a seguros, inclusive para o furacão Helene, e das perdas cambiais decorrentes do fortalecimento do dólar norte-americano.

Esses fatores foram compensados pelo aumento da lucratividade da seguradora de automóveis Geico, onde os sinistros e as despesas com acidentes caíram.

O lucro também aumentou na ferrovia BNSF, que transportou mais bens de consumo, e na Berkshire Hathaway Energy, onde as despesas operacionais diminuíram.

Em seu relatório trimestral no sábado, a Berkshire disse que vendeu cerca de 100 milhões, ou 25%, de suas ações da Apple durante o verão no Hemisfério Norte, terminando com cerca de 300 milhões.

Ela já vendeu mais de 600 milhões de ações da fabricante do iPhone em 2024, embora a Apple continue sendo a maior participação acionária da Berkshire, com 69,9 bilhões de dólares.

As vendas constituíram uma grande parte dos 36,1 bilhões de dólares obtidos com ações, incluindo vários bilhões de dólares em ações do Bank of America, que a Berkshire vendeu no trimestre.

Buffett disse em maio que esperava que a Apple continuasse sendo o maior investimento da Berkshire em ações, mas que a venda fazia sentido porque a alíquota de imposto federal de 21% sobre os ganhos provavelmente aumentaria.

A Berkshire comprou apenas 1,5 bilhão de dólares em ações no trimestre, o oitavo consecutivo em que foi uma vendedora líquida de ações.

Ela também não recomprou nenhuma de suas próprias ações, o que sugere que Buffett não vê nem mesmo as ações de sua própria empresa como uma pechincha.

O lucro operacional das dezenas de empresas da Berkshire caiu para 10,09 bilhões de dólares, ou cerca de 7.019 dólares por ação Classe A, em comparação com os 10,76 bilhões do ano anterior.

A Berkshire também projetou de 1,3 bilhão a 1,5 bilhão de dólares de perdas antes dos impostos no quarto trimestre devido ao furacão Milton, que atingiu a Flórida em outubro.

O lucro líquido totalizou 26,25 bilhões de dólares, ou 18.272 dólares por ação Classe A, em comparação com um prejuízo de 12,77 bilhões de dólares, ou 8.824 dólares por ação, um ano antes, quando a queda dos preços das ações reduziu o valor dos investimentos da Berkshire.