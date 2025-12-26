Califórnia enfrenta tempestades e inundações repentinas

Tempestades causaram inundações repentinas na Califórnia, durante uma das piores tormentas de Natal no estado americano, onde autoridades alertaram para deslizamentos em áreas que sofreram incêndios e previam mais chuvas e ventos fortes até esta sexta-feira (26).

Impulsionada por um rio atmosférico conhecido como Pineapple Express, que transporta umidade do Havaí para a costa oeste, a tempestade pode provocar o equivalente a vários meses de chuva nos próximos dias, segundo autoridades.

“Uma corrente de ar muito úmida vai provocar fortes chuvas hoje na Califórnia”, incluindo Los Angeles, informou o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), que alertou para “um risco moderado” de precipitações excessivas em parte do sul do estado até a manhã desta sexta-feira, e que “inundações repentinas são possíveis”, com risco de deslizamento de terra, principalmente em áreas onde incêndios florestais destruíram a vegetação e afetaram o solo.

Autoridades decretaram estado de emergência em vários condados. “A chuva continua em todo o condado de Los Angeles, o que torna as estradas extremamente perigosas”, publicaram hoje no X responsáveis locais.

– Trabalhos de resgate –

Na véspera, foram registradas tempestades de até 25,4 cm de volume de água em algumas regiões do sul do estado, o que provocou inundações e deslizamentos de terra.

Segundo o jornal Los Angeles Times, três pessoas morreram em incidentes relacionados ao clima, entre eles um homem atingido pela queda de uma árvore em San Diego.

No condado de San Bernardino, autoridades informaram à AFP que trabalhavam hoje para desviar a água das enchentes. O departamento dos bombeiros do condado ajudou moradores da localidade de Wrightwood “a deixar suas casas” e auxiliou pessoas que ficaram “presas em seus carros”, informou um porta-voz.

As regiões costeiras de Pacific Palisades e Malibu, arrasadas por incêndios florestais em janeiro, estavam sob alerta especial. No norte do estado, o San Francisco Chronicle noticiou a detecção de uma tempestade perigosa em formação na manhã de hoje, na área da baía de San Francisco, o que poderia causar cheias repentinas.

Pouco depois do meio-dia, o escritório do NWS em San Francisco alertou que descargas elétricas perto de Santa Cruz poderiam provocar um tornado. O serviço também previa uma tempestade de inverno que poderia provocar nevascas nas montanhas de Serra Nevada, na fronteira leste da Califórnia.

