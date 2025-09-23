Canadá registra perda ‘mais grave’ de vida silvestre em décadas, diz estudo

A biodiversidade no Canadá caiu 10% nos últimos 50 anos e há centenas de espécies sob risco de extinção, afirmou o Fundo Mundial para a Natureza (WWF, na sigla em inglês) em relatório nesta segunda-feira (22).

“Em média, cada grupo de espécies incluído — aves, peixes, mamíferos, répteis e anfíbios — está avançando na direção equivocada”, disse o WWF em comunicado que acompanhou o relatório ‘Living Planet 2025’ para o Canadá.

Certas populações como as lontras-marinhas estão melhorando. Contudo, o grupo de conservação disse que 52% da população de todas as espécies estudadas para o relatório do Canadá está em declínio, incluindo a rara coruja-das-neves.

“Este é o declínio mais grave que observamos desde que começaram os relatórios”, escreveu no comunicado James Snider, vice-presidente do WWF para o Canadá.

Segundo essa organização, a biodiversidade no Canadá registrou uma perda de 10% entre 1970 e 2022.

As espécies avaliadas globalmente como estando em risco de extinção no Canadá, como a baleia-franca-do-atlântico-norte e a tartaruga-de-couro, registraram um declínio de 43%, segundo o relatório.

Regiões como a floresta boreal, com menor nível de presença humana, experimentaram reduções menores, enquanto os hábitats nas pradarias do Canadá diminuíram em 62%.

No ano passado, o WWF reportou uma diminuição global da população de vida silvestre de 73% desde 1970.

A especialista em conservação Jessica Currie, que trabalhou no estudo, disse à AFP que a redução do hábitat — em grande parte devido à expansão agrícola — “é um dos principais fatores da perda de biodiversidade”.

O documento evidencia a dependência econômica do Canadá de seus vastos recursos naturais, mas indica que a conservação deve ser prioridade na gestão de projetos industriais ou de infraestrutura.

Um exemplo bem-sucedido que apontou foram os projetos de redução do ruído dos barcos para proteger as populações de baleias na costa oeste do Canadá.

O WWF destacou que as ações para reverter a perda de população já foram apresentadas no acordo do Marco Global da Biodiversidade firmado em 2022 na COP15, em Montreal.

O Canadá tem como meta proteger 30% de suas terras e oceanos, e restaurar 30% das terras degradadas até 2030.

