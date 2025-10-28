Cenas de guerra no Rio: 64 mortos em megaoperação mais letal contra o crime organizado

O Rio de Janeiro viveu nesta terça-feira (28) cenas de guerra durante a operação policial mais letal contra o crime organizado na história da cidade, com pelo menos 64 mortos, informaram as autoridades.

Cerca de 2.500 policiais fortemente armados entraram nos Complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade, onde houve tiroteios, incêndios e confrontos com supostos suspeitos, constatou um jornalista da AFP.

Os agentes participam da “Operação Contenção” para “combater a expansão territorial do Comando Vermelho”, a maior organização criminosa do Rio de Janeiro, informou o governo estadual.

O governador Cláudio Castro (PL) informou que 60 suspeitos foram mortos. Uma fonte de sua administração havia informado previamente à AFP que também havia quatro policiais mortos.

Um jornalista da AFP viu agentes com armamento pesado na favela Vila Cruzeiro vigiando cerca de vinte jovens sentados na calçada, de cabeça baixa, descalços e sem camisa.

Saraivadas de tiros continuavam aterrorizando a população da área, e os comércios estavam fechados.

“Está todo mundo apavorado porque é muito barulho de tiros”, disse por telefone uma fonte que participa de projetos sociais no Complexo da Penha.

Além disso, esta é a “primeira vez” que se veem drones dos supostos criminosos lançando bombas, acrescentou, de fora da comunidade, a mesma fonte, que preferiu não revelar seu nome por medo de represálias.

“É assim que a polícia do Rio de Janeiro é recebida por criminosos: com bombas lançadas por drones. Esse é o tamanho do desafio que enfrentamos. Não é mais crime comum, é narcoterrorismo”, disse Castro no X, junto a um vídeo de um drone lançando um projétil do céu.

As operações policiais contra o crime organizado são frequentes nas favelas do Rio, onde os agentes costumam trocar tiros com traficantes e a população sofre em meio ao fogo cruzado.

“Tá tudo parado e aí a gente tá sem ônibus, sem nada, já viu, né? Aí nós estamos, nesse caos aqui sem saber o que fazer”, disse Regina Pinheiro, uma aposentada de 70 anos que tentava voltar para casa.

Mais de 50 ônibus foram usados por supostos criminosos para montar barricadas, informou o sindicato Rio Ônibus.

Até agora, a operação mais letal no Rio, ondem vivem 6 milhões de pessoas, havia ocorrido durante a pandemia de covid-19 no Jacarezinho, em 2021, quando 28 pessoas morreram em um único dia.

– 200 mil impactados –

A força pública entrou de madrugada nos Complexos do Alemão e da Penha a bordo de 32 veículos blindados.

No local, foi apreendida “uma grande quantidade de drogas”, afirmou sem dar mais detalhes o governador Cláudio Castro.

Pelo menos 81 pessoas foram presas e a polícia apreendeu 42 fuzis, segundo o governo estadual. Dois helicópteros e vários drones acompanharam a operação.

“Mais de 200 mil moradores seguem impactados por escolas fechadas, ônibus desviados e unidades de saúde com atendimentos suspensos”, informou a Assembleia Legislativa do Estado (Alerj).

“Os batalhões estão em prontidão” para possíveis represálias, declarou Castro.

– “Licença para matar” –

O deputado federal e pastor evangélico Henrique Vieira (PSOL-RJ) denunciou que o governo estadual “trata a favela como território inimigo, com licença para atirar e matar”.

Em 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF) impôs algumas restrições a essas operações nas favelas, como a limitação do uso de helicópteros e da atuação em áreas próximas a escolas ou postos de saúde.

Essas medidas foram suspensas este ano por decisão do Supremo.

Especialistas e organizações de defesa dos direitos humanos criticam esse tipo de operação porque tem pouca eficácia contra as organizações criminosas.

Exigiremos “explicações sobre as circunstâncias da ação, que transformou novamente as favelas do Rio em cenário de guerra e barbárie”, disse à AFP por escrito a deputada estadual Dani Monteiro (PSOL), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Em 2024, cerca de 700 pessoas morreram em intervenções policiais no Rio, quase duas por dia.

