CEO da Nvidia afirma que bloquear venda de chips para China prejudica EUA

afp_tickers

1 minuto

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, alertou nesta terça-feira (28) que Washington deve permitir a venda para a China de chips de inteligência artificial (IA) fabricados nos Estados Unidos, para garantir que as empresas do Vale do Silício continuem sendo potências globais nesse setor.

“Queremos que o mundo seja construído sobre uma infraestrutura tecnológica americana”, disse Huang, em evento da gigante dos semicondutores em Washington.

Ele afirmou que “uma política que faça com que os Estados Unidos percam metade dos desenvolvedores mundiais de IA não é benéfica a longo prazo” e “prejudica mais” o país.

“Precisamos estar na China para conquistar seus desenvolvedores.”

Huang fez o alerta antes da reunião desta semana entre os presidentes chinês e americano, na qual a IA deve ser um dos temas em discussão.

Os chips fabricados pela Nvidia não são vendidos na China devido a proibições do governo chinês, preocupações de segurança nacional dos Estados Unidos e à tensão comercial entre os dois países.

Para responder às restrições impostas por Washington, Pequim vem expandindo sua indústria de semicondutores.

arp/dw/cr/mr/lb/rpr