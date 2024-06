Chefe do Parlamento iraniano se apresenta como candidato às eleições presidenciais

O presidente do Parlamento iraniano, o conservador Mohammad Baqer Qalibaf, apresentou-se, nesta segunda-feira (3), como candidato às eleições presidenciais antecipadas de 28 de junho no Irã.

Após o período de inscrição de cinco dias concluído na tarde desta segunda-feira, o ministro do Interior, Ahmad Vahidi, disse aos jornalistas que 80 candidatos se inscreveram no total.

Estes devem ser validados antes de 11 de junho pelo Conselho dos Guardiões da Constituição, órgão não eleito dominado por conservadores e encarregado de supervisionar o processo eleitoral. A campanha começa no dia seguinte.

As eleições, inicialmente previstas para 2025, foram antecipadas após a morte inesperada do presidente ultraconservador Ebrahim Raisi, em um acidente de helicóptero em 19 de maio.

Qalibaf, de 62 anos, foi recentemente reeleito presidente do Parlamento após as eleições legislativas de março.

“Se eu não concorrer às eleições, o trabalho que iniciamos nos últimos anos para resolver os problemas econômicos do povo não estará concluído”, declarou o político, após apresentar sua candidatura no Ministério do Interior.

O ex-comandante do Corpo da Guarda Revolucionária, o Exército ideológico do Irã, ele já disputou três vezes a Presidência.

Qalibaf foi prefeito de Teerã entre 2005 e 2017.

Entre os candidatos estão o ex-presidente populista Mahmud Ahmadinejad, o moderado Ali Larijani, ex-presidente do Parlamento, e o negociador ultraconservador de assuntos nucleares, Said Jalili.

No Irã, o presidente é a segunda figura mais importante do Estado, depois do líder supremo, que atualmente é o aiatolá Ali Khamenei, de 85 anos e no cargo há 35.

