Chefe do Pentágono vai visitar o Panamá em abril em meio a crise

O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, vai visitar o Panamá em abril, anunciou nesta terça-feira (4) no X o ministro da Segurança panamenho, Frank Ábrego, no momento em que o presidente Donald Trump ameaça “recuperar” o canal interoceânico, que afirma estar sob influência da China.

O ministro panamenho não informou a data da visita, mas disse que espera fechar “acordos importantes que terão um impacto positivo na região, como parceiros estratégicos”. “Manifestamos o interesse mútuo em cooperação técnica para garantir a segurança e combater as ameaças hemisféricas narcoterroristas e de migração irregular.”

O anúncio é feito dois dias após a visita ao Panamá do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que disse esperar que o governo panamenho “dissipe as preocupações de Washington” envolvendo o canal. Os Estados Unidos consideram uma ameaça à segurança nacional e regional que uma empresa de Hong Kong opere dois portos nos extremos do canal, por onde passa 5% do comércio marítimo global.

O Panamá nega que haja interferência chinesa no canal e propôs que uma equipe técnica da entidade que administra a via esclareça qualquer dúvida.

