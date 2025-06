China: exportações registram leve alta em momento de guerra comercial com EUA

As exportações chinesas registraram um leve crescimento em maio, em um cenário no qual a segunda maior economia do mundo enfrenta a turbulência no comércio mundial provocada pelas tarifas do presidente americano Donald Trump, segundo dados divulgados nesta segunda-feira.

As exportações chinesas subiram 4,8% em ritmo anual em maio, segundo a Administração Geral das Alfândegas, abaixo dos 6% previstos em uma pesquisa com economistas realizada pela agência Bloomberg.

Os dados do comércio exterior foram divulgados no mesmo dia em que o governo informou que o índice de preços ao consumidor na China registrou queda pelo quarto mês consecutivo.

O índice de preços ao consumidor, um indicador chave da inflação, caiu 0,1% em ritmo anual em maio, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas, mesmo resultado registrado em abril.

Segundo o Serviço de Alfândega, as exportações chinesas para os Estados Unidos caíram 12,7% em maio na comparação com o mês anterior.

O país enviou 28,8 bilhões de dólares (160 bilhões de reais) em produtos para os Estados Unidos, abaixo dos 33 bilhões (183 bilhões de reais) de abril.

“A guerra comercial entre China e Estados Unidos levou a exportações significativamente menores para os Estados Unidos, mas o dano foi compensado pelas fortes exportações para outros países”, afirmou Zhiwei Zhang, economista-chefe da Pinpoint Asset Management, em um comunicado.

“A perspectiva comercial permanece altamente incerta nesta etapa”, acrescentou.

As importações chinesas caíram 3,4% em maio. A queda supera amplamente a redução de 0,2% de abril e a baixa de 0,8% prevista pela pesquisa da Bloomberg.

