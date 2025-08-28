The Swiss voice in the world since 1935

China anuncia que líder coreano vai assistir a desfile militar em Pequim

A China anunciou nesta quinta-feira (28) que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, vai assistir a um grande desfile militar em Pequim no próximo dia 3 de setembro, para comemorar o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

O vice-ministro das Relações Exteriores chinês, Hong Lei, anunciou a presença de Kim em coletiva de imprensa, assim como a do presidente russo, Vladimir Putin.

Essa será a primeira visita do líder norte-coreano ao território chinês desde janeiro de 2019.

