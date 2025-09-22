Cidades italianas realizam greves e manifestações para denunciar ofensiva israelense em Gaza

Várias cidades italianas são palco de manifestações, greves e bloqueios nesta segunda-feira (22), organizados por sindicatos, para “denunciar o genocídio em Gaza” e exigir sanções econômicas e diplomáticas contra Israel.

A mobilização coincide com o dia em que vários países planejam reconhecer o Estado da Palestina na ONU, como fizeram Reino Unido, Austrália e Canadá no domingo. Mas a Itália, liderada por um governo ultraconservador liderado por Giorgia Meloni, não o considera por enquanto.

Em Roma, centenas de estudantes do ensino médio se reuniram em frente à estação Termini com bandeiras palestinas e aos gritos de “Palestina livre!”.

Michelangelo, de 17 anos, disse à AFP que veio se manifestar para apoiar “uma população que está sendo exterminada”.

“Toda a Itália precisa parar hoje”, disse Federica Casino, uma trabalhadora de 52 anos, referindo-se às “crianças mortas e aos hospitais destruídos” em Gaza.

“A Itália fala, mas não faz nada”, criticou.

Em Milão, no norte do país, houve confrontos violentos entre a polícia e manifestantes perto da estação central.

Lançando pedras, e até mesmo cadeiras, contra os policiais, dezenas de manifestantes invadiram a estação, antes que as forças de segurança os retirassem.

Em Bolonha, mais de 10.000 pessoas foram às ruas, segundo a polícia local, e um grupo de manifestantes bloqueou uma estrada, até que foram dispersados com canhões d’água.

Manifestações também foram organizadas em Turim, no norte; em Florença (centro da Itália); e em Nápoles, Bari e Palermo, no sul. Nas cidades costeiras de Gênova e Livorno, estivadores bloquearam algumas docas em seus portos, segundo agências italianas.

O sindicato USB convocou uma paralisação nacional de 24 horas para exigir que o governo rompa relações com Israel em solidariedade aos palestinos.

Em Roma, muitos ônibus não estavam circulando.

Segundo uma pesquisa recente do Only Numbers, 63,8% dos italianos consideram a situação humanitária na Faixa de Gaza “extremamente grave” e 40,6% apoiam o reconhecimento do Estado da Palestina.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque do movimento islamista Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que resultou na morte de 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo dados oficiais.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva no enclave palestino que custou a vida de pelo menos 65.000 pessoas, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

