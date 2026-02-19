Clima extremo atrasa recuperação de corpos de vítimas de avalanche na Califórnia

Os corpos das oito vítimas de uma avalanche letal na cordilheira Sierra Nevada da Califórnia não puderam ser recuperados devido às condições climáticas extremas, informaram nesta quinta-feira (19) as autoridades.

“Os esforços de recuperação devem se estender até o fim de semana”, disse em comunicado o escritório da xerife do condado de Nevada, com jurisdição sobre o caso.

Uma avalanche do tamanho de meia quadra de casas atingiu um grupo de nove esquiadores e quatro guias na terça-feira, quando retornavam de um passeio de três dias na região próxima ao pico Castle, uma montanha de 2.777 metros, destino turístico popular na costa oeste dos Estados Unidos.

Seis pessoas foram resgatadas com vida pelos socorristas na tarde de terça-feira, duas delas sem poder se mover devido aos ferimentos sofridos após a avalanche, a mais mortal nos Estados Unidos desde 1981.

Muito perto dali, os socorristas encontraram os corpos sem vida de outras oito pessoas, entre elas três guias do grupo de excursões Blackbird Mountain Guides.

Uma pessoa continua desaparecida e as autoridades presumem que tenha morrido, detalhou na quarta-feira Shannan Moon, xerife do condado de Nevada.

As autoridades não revelaram as identidades das vítimas, mas informaram que eram provenientes de vários estados do país.

A tragédia comoveu a região, mas também gerou uma série de questionamentos, já que os serviços meteorológicos haviam previsto condições extremas e alta probabilidade de avalanche na região devido ao avanço de uma poderosa tempestade que causou inundações, fortes nevascas e potentes rajadas de vento.

A região acumulou cerca de 2,4 metros de neve nos últimos sete dias, de acordo com o laboratório da Sierra Central da UC Berkeley na passagem Donner, próximo ao local da avalanche.

A Blackbird Mountain Guides advertiu no domingo em suas redes sociais que se aproximava uma “grande tempestade” e recomendava “precaução adicional esta semana”. O vídeo descrevendo novos acúmulos de neve foi filmado no monte Rose, também na Sierra Nevada, a uma hora do pico Castle.

A empresa emitiu suas condolências e defendeu o profissionalismo de sua equipe em um comunicado na noite de quarta-feira, pedindo à comunidade que “se abstenha de especular”.

“Ainda não temos as respostas, e pode ser que leve algum tempo até que as tenhamos (…) as investigações estão em andamento”, acrescentou.

