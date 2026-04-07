Colisão entre trem e caminhão com material militar deixa um morto na França

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O maquinista de um trem de alta velocidade morreu, nesta terça-feira (7) na colisão de um caminhão que transportava material militar em uma passagem de nível no norte da França, informaram as autoridades locais.

O acidente aconteceu entre as localidades de Béthune e Lens, segundo a companhia ferroviária SNCF. Duas pessoas estão em estado crítico e 14 com ferimentos leves, de acordo com a prefeitura de Pas-de-Calais.

Transportando 246 pessoas entre Dunkerque e Paris, o trem colidiu com o caminhão na altura do município de Bully-les-Mines, quando viajava a uma velocidade de 160 km/h, segundo o prefeito François-Xavier Lauch.

O motorista do caminhão, um civil de nacionalidade polonesa de 30 anos, foi detido no âmbito de uma investigação por “homicídio culposo”, agravado pelo não cumprimento de uma obrigação de segurança, indicou o promotor Étienne Thieffry.

O caminhão era um “comboio excepcional privado” que transportava “uma ponte móvel das forças armadas”, detalhou Lauch. Ela tinha sido utilizada em manobras na Bélgica e retornava a Angers, no oeste da França, segundo o Exército francês.

Não se sabe se o motorista forçou ou não a passagem de nível. “A investigação acaba de começar”, disse o promotor. De acordo com o presidente-executivo da SNCF, Jean Castex, a passagem “funcionava normalmente”.

Na manhã desta terça, as autoridades enviaram equipes de resgate e técnicos para o local do acidente. Segundo a prefeitura, foram mobilizados 88 bombeiros.

O tráfego ferroviário ficará interrompido na zona da colisão “por pelo menos uma semana”, indicou Castex.

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