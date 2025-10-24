Condenado por atear fogo a um homem é executado com nitrogênio nos EUA

Um preso condenado à morte por atear fogo a um homem por uma dívida de drogas foi executado com nitrogênio nesta quinta-feira (23), no Alabama, nos Estados Unidos.

Anthony Boyd, 54, que afirmava ser inocente, foi condenado à morte em 1995 pelo assassinato, dois anos antes, de George Huguley, 32.

Boyd foi declarado morto às 18h33 locais, na prisão estadual de Atmore. No julgamento, os promotores disseram que ele e outros três homens sequestraram Huguley sob a mira de uma arma, porque a vítima tinha uma suposta dívida de US$ 200 relacionada a cocaína.

Huguley foi levado para um campo de beisebol, amarrado com fita adesiva, encharcado com gasolina e queimado. Boyd foi condenado graças ao depoimento de um dos acusados, Quintay Cox, poupado da pena de morte.

Um total de 40 execuções foram realizadas neste ano nos Estados Unidos, o número mais alto desde 2012 (43).

O uso do gás nitrogênio como método de pena capital foi denunciado por especialistas das Nações Unidas como cruel e desumano, comparável a uma forma de “tortura”.

A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados americanos, enquanto outros três (Califórnia, Oregon e Pensilvânia) têm moratórias em vigor.

