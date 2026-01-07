Contratações no setor privado dos EUA aumentaram em dezembro

As contratações no setor privado dos Estados Unidos aumentaram em dezembro, segundo dados da pesquisa ADP, publicados nesta quarta-feira (7), embora o número tenha ficado abaixo do previsto pelos analistas devido à desaceleração do mercado de trabalho.

Foram 41.000 novos postos no mês passado, de acordo com a ADP, abaixo dos 48.000 esperados nas pesquisas de economistas da Dow Jones Newswires e do The Wall Street Journal.

Há meses a atenção está voltada para o mercado de trabalho da maior economia do mundo, cujo banco central cortou as taxas de juros três vezes seguidas no ano passado enquanto o emprego enfraquecia.

Embora os dados de contratação do setor privado possam ser voláteis, investidores monitoram estas taxas à espera do relatório de emprego do governo que será divulgado na sexta-feira.

“Os pequenos estabelecimentos se recuperaram das perdas de emprego de novembro com contratações positivas de fim de ano, mesmo quando os grandes empregadores estavam se contraindo”, disse em comunicado Nela Richardson, economista-chefe da ADP.

O aumento nas contratações foi maior nos setores de educação e saúde, juntamente com lazer e hotelaria.

Mas o setor manufatureiro cortou postos, assim como o de informação e os serviços profissionais e empresariais.

O crescimento salarial foi de 4,4% em 12 meses em dezembro, sem mudanças em relação a novembro, segundo a ADP.

Para os trabalhadores que mudaram de emprego, o ritmo de aumento dos salários subiu para 6,6%, ante 6,3% no mês anterior.

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) tem uma reunião prevista no fim de janeiro para considerar novas alterações nas taxas de juros.

Um mercado de trabalho que se deteriora rapidamente poderia levá-lo a outro corte de juros antes do esperado neste ano.

Por ora, espera-se que o Fed mantenha as taxas estáveis em sua próxima reunião.

