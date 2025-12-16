Países diminuem verba de apoio à educação básica e filantropia é posta à prova

As crianças na África serão as mais afetadas pelos cortes no financiamento da educação, afirma a UNICEF. Na Costa do Marfim, a Fundação Jacobs está financiando um programa para melhorar a qualidade da educação de quatro milhões de alunos. Malte Jäger / Laif

O financiamento internacional do ensino básico em países de baixa renda está encolhendo, com cortes vindos de grandes doadores como os Estados Unidos e a Suíça. A redução ameaça comprometer avanços obtidos nas últimas décadas e levanta uma questão urgente: até que ponto a filantropia privada pode compensar o recuo dos países?

11 minutos

Com 90 alunos em suas classes, Diana Zacharia admite que atender às necessidades de cada criança é complicado.

A professora do ensino fundamental da cidade de Arusha, na Tanzânia, a poucas horas de carro do icônico Monte Kilimanjaro e das planícies do Serengeti, aprendeu a aliviar esse fardo com a ajuda do grupo suíço de desenvolvimento Helvetas.

A ONG ofereceu a Zacharia e seus colegas dois anos de treinamento. A formação foi focada em compartilhar ideias e conhecimentos focados em como envolver os alunos na preparação das aulas e promover a ajuda mútua, para aumentar o engajamento em sala de aula e dar vida ao conhecimento dos livros didáticos.

O curso elevou a confiança de Zacharia. “Ele me transformou totalmente”, disse ela. “A proximidade entre aluno e professor aumentou, o que me ajuda a entendê-los melhor.”

O curso também está trazendo benefícios comprovados para os alunos: aqueles que são ensinados por professores que passaram pelo treinamento têm maior probabilidade de obter as melhores notas nos exames de matemática.

Países como a Tanzânia progrediram na matrícula de crianças na escola nas últimas décadas. No entanto, globalmente, os desafios persistem. Cerca de 272 milhões de crianças em todo o mundo não são escolarizadas, muitas salas de aula estão superlotadas e os professores precisam de apoio de treinamento.

Agora, os avanços globais nos níveis de alfabetização básica estão sendo ameaçados à medida que os orçamentos de ajuda externa são cortados. O UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, prevê uma queda de US$ 3,2 bilhões (CHF 2,5 bilhões) no financiamento para a educação até o final de 2026, à medida que os doadores estatais cortam a ajuda ao desenvolvimento para financiar seus próprios custos com estruturas de defesa militar. Esse déficit pode deixar cerca de seis milhões de crianças fora da escola.

Por trás dessa lacuna de financiamento está o desmantelamento da USAID, até então o maior doador bilateral do mundo para educação básica, pelo presidente dos EUA, Donald Trump. A Suíça, que cortou CHF250 milhões (US$ 315 milhões) de seu orçamento de assistência ao desenvolvimento para 2025, também deixará de financiar a educação básica em países de baixa renda. No Reino Unido, os planos de reduzir a ajuda em cerca de £6 bilhões (CHF6,35 bilhões) até 2027 afetarão os programas de educação em vários países africanos, de acordo com uma avaliação oficial

Esperanças depositadas nas filantropias

Em meio a cortes tão drásticos, todos os olhos estão voltados para fontes alternativas de dinheiro, como fundações filantrópicas, para sustentar o trabalho essencial. Em 2020, as filantropias em todo o mundo doaram US$ 9,6 bilhões em ajuda ao desenvolvimento. Na Suíça, cerca de 1.000 fundações estão ativas nessa área.

“Todos estão perguntando onde podemos conseguir mais dinheiro, e as fundações são vistas como uma fonte fundamental”, disse Fritz Brugger, chefe do Centro NADEL de Cooperação Global e Desenvolvimento Sustentável do instituto federal de tecnologia ETH Zurich.

Conteúdo externo

Trabalhar com fundações não é algo novo. Em 2023, a Agência Suíça para o Desenvolvimento e a Cooperação (SDC) tinha parcerias com cerca de 50 fundações doadoras. A Helvetas, que amarga um corte de 10% no financiamento proveniente da SDC, recebeu fundos principalmente da Fundação Medicor, sediada em Liechtenstein, para realizar o treinamento de professores na Tanzânia.

Agora, os governos e as ONGs estão procurando essas organizações filantrópicas em busca de uma ajuda maior, para dividir o peso dos cortes das verbas públicas.

“Há uma expectativa crescente de que as fundações privadas preencham algumas das lacunas deixadas pela redução da assistência oficial ao desenvolvimento”, disse Sabrina Würmli, diretora de habilidades, empregos e renda da Helvetas. “O papel dessas entidades na cooperação internacional se tornará ainda mais significativo.”

A Fundação Gates, a entidade filantrópica mais rica do mundo, diz que as organizações de apoio devem agora intensificar o financiamento direcionado para ter o máximo impacto. A fundação está injetando mais de US$ 240 milhões ao longo de quatro anos na África Subsaariana e na Índia para apoiar a educação básica de 15 milhões de crianças.

O que é uma fundação filantrópica? Uma fundação é um fundo patrimonial criado para uma finalidade específica e administrado por um conselho de curadores. Na Suíça, uma fundação deve ter um capital mínimo de CHF 50.000. Mais de 13 mil fundações estão registradas na Suíça. Uma fundação que concede apoios “não depende de doações ou captação de recursos para financiar suas atividades”, explica a empresa de consultoria PwC. Essas entidades utilizam a renda gerada por seus próprios ativos. As fundações filantrópicas suíças são elegíveis para isenção de impostos. Fonte: PwC/Fundações suíças

Simon Sommer, co-CEO da Jacobs Foundation, com sede em Zurique, que investiu mais de CHF 1 bilhão na educação infantil desde 1989, disse que sua organização está “comprometida em expandir parcerias e colaborar com outros atores”.

Ensino básico pode aumentar o crescimento econômico mundial

“A alfabetização básica e a educação matemática são os alicerces de todo o aprendizado futuro”, argumentou Sommer. “Sem elas, as crianças têm dificuldade para progredir na escola e mais tarde na vida.”

A UNICEF afirma que o ensino básico oferece o maior retorno sobre o investimento. Um estudo de 2022 do Fundo Monetário Internacional estimou que proporcionar a todas as crianças habilidades educacionais básicas aumentaria a produção econômica mundial em US$ 700 trilhões ao longo do resto deste século.

Apesar disso, a SDC decidiu interromper o financiamento do ensino básico após cortes no orçamento. Agora, ela está se concentrando mais na formação profissionalizante e na educação em situações de emergência, como zonas de conflito, onde tem uma “vantagem comparativa” e pode “alcançar o maior impacto possível”, disse um porta-voz.

Aumentar os recursos financeiros ou redirecionar os fundos

No entanto, com a diminuição das doações tradicionais, as instituições filantrópicas não dispõem de recursos suficientes para preencher essa lacuna. O total dessas doações em todo o mundo equivale a apenas 6% da ajuda internacional ao desenvolvimento.

Conteúdo externo

Em maio, Bill Gates disse que doaria toda a sua fortuna por meio da fundação que leva seu nome nos próximos 20 anos, dobrando suas doações, antes de encerrar as atividades em 2045.

No entanto, o CEO da Fundação Gates, Mark Suzman, disse ao Financial Times que seu orçamento anual, que se aproxima de US$ 9 bilhões, ainda está “muito aquém dos US$ 40 bilhões que a USAID tradicionalmente gastava por ano”. A fundação também afirmou que não ampliará os gastos com ensino básico para além da África Subsaariana e da Índia.

“O potencial das fundações para preencher as lacunas deixadas pelos cortes nos orçamentos de ajuda é, em certa medida, hipotético”, disse Brugger, da NADEL. “Isso só tem um efeito compensatório se as fundações aumentarem seus gastos gerais – caso contrário, os fundos só podem ser redirecionados para outros fins.”

A Fundação Jacobs, no entanto, está esperançosa de que poderá aumentar a quantia disponível. Este ano, ela assumiu o controle total de seus ativos e adotou uma estratégia de investimento que, segundo Sommer, permitirá “expandir seus compromissos filantrópicos nas próximas décadas”.

A fundação está atualmente apoiando programas para fortalecer os sistemas de ensino básico em Gana, Costa do Marfim e Colômbia.

Garantir bons resultados de ensino

O impacto que a filantropia pode ter também depende do know-how e da capacidade. Grandes fundações como a Jacobs podem investir em melhorias sistêmicas, necessárias se os governos “quiserem promover a educação básica em nível nacional”, disse Brugger. Fundações menores, por outro lado, podem principalmente fornecer financiamento para projetos únicos, como a administração de uma escola.

“Há muito tempo que os doadores se concentram em matricular todas as crianças na escola primária, sem prestar atenção suficiente à qualidade do ensino”, afirmou Brugger. A Helvetas está tentando resolver essa questão na Tanzânia. Helvetas

Portanto, a forma como o dinheiro é gasto é tão importante quanto obtê-lo.

“Ter dinheiro para o setor não garante bons resultados [de aprendizagem]”, disse Brugger. “Existem enormes problemas com a qualidade do ensino, o tamanho das turmas e o absenteísmo.”

Na Tanzânia, menos da metade das crianças de 9 a 13 anos foram aprovadas em testes de matemática e alfabetização, segundo um relatório de 2019. As taxas de evasão escolar também são altas.

Würmli, da Helvetas, disse que a formação de professores da ONG “não pode resolver todos os problemas nas escolas, mas pode dar uma contribuição substancial”. Uma avaliação de impacto de 2022 revelou que os alunos expostos a professores que seguiram a formação tiveram um desempenho superior ao de seus colegas de outras salas de aula nos exames nacionais de matemática e tiveram até seis pontos percentuais a mais de probabilidade de obter uma nota máxima.

Mostrar mais Debate Moderador: Kaoru Uda Países ricos devem mantem a ajuda externa ou os cortes são justificáveis? Muitos países estão reduzindo a ajuda externa e a Suíça está entre eles. Você acha que isso se justifica? Participe da discussão 27 Curtidas Visualizar a discussão

Os cortes contínuos, disse Würmli, “ressaltam a importância de manter uma base de financiamento diversificada e ampla” para ONGs como a Helvetas, que ajudou a formar professores em 160 escolas da Tanzânia e pretende ampliar essa iniciativa.

Em Arusha, a professora primária Zacharia está aproveitando ao máximo o que aprendeu para manter os alunos envolvidos nas aulas.

“Se as crianças sabem que hoje vamos fazer uma experiência, elas querem vir à escola em vez de ficar em casa”, disse ela. “Elas gostam muito. E as lições ficam na memória”.

Edição: Tony Barrett/fh. Com reportagem adicional de Samanta Siegfried.

Adaptação: Clarissa Levy & Fernando Hirschy

Mostrar mais

Mostrar mais Política exterior Nosso boletim informativo sobre a política externa A Suíça no mundo: acompanhe aqui nossa cobertura sobre a política externa do país e seus desenvolvimentos. ler mais Nosso boletim informativo sobre a política externa

Mais lidos Os mais discutidos