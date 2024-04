Egito recupera estátua de 3400 anos encontrada na Suíça

A escultura da cabeça agora se juntou a outros artefatos de Ramsés II como este no Museu Egípcio no Cairo, Egito. KEYSTONE

O Egito recebeu de volta uma estátua de 3400 anos que representa a cabeça do rei Ramsés II, depois de ter sido roubada e contrabandeada para fora do país há mais de três décadas, informou o Ministério de Antiguidades do país.

A estátua está agora no Museu Egípcio no Cairo, mas não está em exibição. O artefato passará por restauração, informou o ministério em um comunicado.

A estátua foi roubada do templo de Ramesses II na antiga cidade de Abydos, no sul do Egito, há mais de três décadas. A data exata não é conhecida, mas Shaaban Abdel Gawad, que chefia o departamento de repatriação de antiguidades do Egito, disse que se estima que a peça tenha sido roubada no final da década de 1980 ou no início da década de 1990.

As autoridades egípcias detectaram o artefato quando ele foi colocado à venda em uma exposição em Londres em 2013. Ele passou por vários outros países antes de chegar à Suíça, de acordo com o ministério de antiguidades.

“Essa escultura de cabeça faz parte de um grupo de estátuas que retratam o rei Ramsés II sentado ao lado de várias divindades egípcias”, disse Abdel Gawad.

Ramsés II foi um dos faraós mais poderosos do Egito antigo. Também conhecido como Ramsés, o Grande, ele foi o terceiro faraó da Décima Nona Dinastia do Egito e governou de 1279 a 1213 a.C.

O Egito colaborou com as autoridades suíças para estabelecer sua propriedade legítima. A Suíça entregou a estátua à embaixada egípcia em Berna no ano passado, mas foi apenas recentemente que o Egito trouxe o artefato de volta.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

