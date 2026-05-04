Demi Moore, Chloé Zhao e Stellan Skarsgard estão entre jurados de Cannes

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A estrela de Hollywood Demi Moore, a cineasta chinesa Chloé Zhao e o ator sueco Stellan Skarsgard integrarão o júri do 79º Festival de Cannes, presidido pelo cineasta sul-coreano Park Chan-wook, anunciaram nesta segunda-feira (4) os organizadores.

O júri, que também inclui o diretor chileno Diego Céspedes e o roteirista escocês Paul Laverty, entregará a Palma de Ouro desta edição, que será realizada entre 12 e 23 de maio.

Os outros membros do júri são a atriz etíope-irlandesa Ruth Negga, a diretora belga Laura Wandel e o ator costa-marfinense Isaach de Bankolé, acrescentou a organização em um comunicado.

Demi Moore retorna assim à Croisette, depois de protagonizar “A Substância” em 2024, filme que marcou a volta às telas dessa estrela dos anos 1990 (“Ghost”).

Chloé Zhao, por sua vez, é um dos novos talentos de Hollywood, desde que ganhou o Oscar de melhor filme e de melhor direção com “Nomadland”, em 2021. É dela também o recente “Hamnet” (2025), sobre o luto de William Shakespeare e de sua esposa Agnes após a morte do filho.

Diego Céspedes consagrou-se na seção paralela Um Certo Olhar de Cannes em 2025 com seu longa “O Misterioso Olhar do Flamingo”, sobre um grupo de mulheres trans que sofrem de uma enigmática doença.

O novo júri terá de decidir que obra sucede ao vencedor do ano passado, “Um Simples Acidente”, do iraniano Jafar Panahi, entre os 22 filmes que concorrem desta vez à Palma de Ouro.

Entre os candidatos ao prêmio principal estão o espanhol Pedro Almodóvar com “Natal Amargo”, em sua 7ª vez na competição; o japonês Hirokazu Kore-eda com “Sheep in the Box”, cineasta que já conta com uma Palma de Ouro; e o americano James Gray com “Paper Tiger”, protagonizado por Adam Driver e Scarlett Johansson.

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