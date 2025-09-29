Suíços reagem à aprovação da identidade digital

No domingo, 28 de setembro, os suíços aprovaram por uma pequena margem (50,4%) a introdução de uma identidade digital (e-ID). Estávamos em Berna para recolher as reações imediatas dos defensores e opositores deste projeto.

1 minuto

Os números finais mostram que 50,4% dos eleitores apoiaram a identidade digital e 57,7% aprovaram uma reforma fiscal sobre a propriedade imobiliária. Embora não seja uma surpresa que ambas as votações tenham sido aprovadas, o resultado do imposto predial foi muito mais claro do que o previsto pelas pesquisas e o resultado da identidade digital foi muito mais acirrado – estava prestes a ser rejeitado até que os votos do último cantão, Zurique, foram adicionados.

A participação eleitoral está projetada em 50%, o que é superior ao esperado.

>> Confira os últimos resultados dos cantões:

