Suíça mantém papel neutro em Assembleia Parlamentar da Otan

Votação durante uma reunião da comissão na recente assembleia da Assembleia Parlamentar da OTAN em Liubliana, Eslovênia. NATO PA

A Assembleia Parlamentar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) completou 70 anos com debates sobre democracia, segurança e o papel dos parlamentos na aliança. A Suíça, neutra e fora da Otan, participa como observadora desde os anos 1990.

Em junho deste ano, poucos dias antes de os líderes da OTAN se reunirem em Haia para definir uma nova meta de gastos com defesa de 5% do PIB, uma reunião mais discreta ocorreu do outro lado da fronteira, na Bélgica. Em Bruxelas, parlamentares, e não chefes de Estado, se reuniram para o 70º aniversário de uma instituição relativamente desconhecida, mas que atua como uma espécie de contraponto legislativo à OTAN em si: a Assembleia Parlamentar da OTAN (AP OTAN).

Formalmente distinta de sua irmã seis anos mais velha, a Assembleia não tem um papel decisório importante. Em vez disso, ela serve como uma plataforma para o diálogo e a definição de agendas entre os parlamentos nacionais da aliança. O chefe da OTAN, Mark Rutte, já a chamou de “voz da democracia” da aliança. Ela também abre suas reuniões (embora sem direito a voto) a observadores e parceiros que incluem a Suíça, um país neutro que não pertence à OTAN.

Olhando para o clube

Há mais de 25 anos, desde antes mesmo de ingressar nas Nações Unidas, Berna já enviava uma delegação parlamentar duas vezes por ano às sessões da Assembleia Parlamentar da OTAN, realizadas na Europa e na América do Norte. Juntamente com centenas de outros políticos eles ouvem, discutem e debatem guardando, ao mesmo tempo, um certo isolamento que reflete a posição da Suíça em relação à OTAN. “Está claro que não fazemos exatamente parte do clube”, diz a chefe da delegação, Priska Seiler Graf.

Seiler Graf, do Partido Social-Democrata de esquerda, menciona duas maneiras pelas quais esse papel de outsider se manifesta. Uma delas é a ausência de direito ao voto, o que deixa a Suíça em um papel bastante “passivo”. Isso tem sido especialmente verdadeiro desde o ataque da Rússia à Ucrânia, acrescenta. Antes, a Autoridade Palestina da OTAN dedicava mais tempo a questões “amenas”, como a promoção da paz, onde a Suíça poderia ter tido mais influência. Agora, a dissuasão militar e o Artigo 5 da OTAN estão no topo da agenda.

A neutralidade suíça também pode gerar confusão. Em 2022, por exemplo, questionou-se a recusa de Berna em permitir a reexportação de armas fabricadas na Suíça para Kiev. “Tivemos que explicar o que é possível e o que não é possível como país neutro”, diz Seiler Graf. Em geral, esclarecer equívocos sobre “o que a Suíça é e o que faz” é uma tarefa fundamental de sua delegação, que atualmente inclui cinco parlamentares de todo o espectro político. A partir de 2027, esse número será reduzido para três, devido a uma reestruturação da Assembléia Parlamentar da OTAN.

Priska Seiler Graf na recente Assembleia Parlamentar da OTAN em Liubliana. National Assembly / Matija Sušnik

Acusada por Moscou

Se a mensagem será compreendida é outra questão. Nos últimos anos, a Suíça tem sido acusada por Moscou e por muitos comentários online de ter abandonado sua neutralidade. Ao mesmo tempo, alguns parceiros a criticaram por ser passiva demais ou por se aproveitar da proteção de segurança do Ocidente; um ex-embaixador dos EUA em Berna a chamou de “o buraco no donut da OTAN”. Um general holandês disse recentementeLink externo que as regras suíças para exportação de armas são “uma besteira”.

Na AP da OTAN, no entanto, Seiler Graf afirma que a confusão praticamente desapareceu: a neutralidade “não é mais um problema”. A maioria dos parlamentares aprecia a Suíça como um “lugar neutro, estável e confiável no centro da Europa”, afirma. Sua colega de delegação, Andrea Gmür, do Partido do Centro, concorda. Não há “nenhuma pressão” para aumentar os gastos ou aderir à OTAN, a Suíça é “calorosamente aceita”, mesmo sem ter voz ativa, disseLink externo Gmür em uma entrevista no início deste ano.

Pouca oposição

Mesmo em Berna, onde a OTAN e a neutralidade são temas delicados, o envolvimento na AP da OTAN não é um grande problema. Embora outras formas de cooperação com a OTAN, como o envio de soldados em missões de paz, tenham gerado debate, a AP da OTAN passa despercebida. Ou seja, “enquanto o papel da Suíça permanecer mais passivo do que ativo”, afirma outro delegado, Mathias Zopfi, do Partido Verde.

Mas será que o perfil discreto é um sinal de aprovação tácita por parte dos políticos suíços, ou um sinal da irrelevância da Assembléia Parlamentar da OTAN? Mesmo entre os legisladores suíços, isso é relativamente desconhecido. Seiler Graf diz que, quando conta isso a outros parlamentares, a reação costuma ser de perplexidade.

Gorana Grgic, uma pesquisadora do Centro de Estudos de Segurança (CSS) em Zurique, afirma que o papel da Assembléia Parlamentar da OTAN é difícil de avaliar. “Ela influencia os debates, mas não possui mecanismos de execução”, afirma. Ela aprova recomendações e resoluções, mas grandes decisões sobre orçamento ou operações só podem ser tomadas por líderes nacionais. A Assembleia é, antes, um “espaço de debate e intercâmbio” e de “conexão da OTAN com os públicos nacionais”, afirma.

Um exemplo dessa falta de influência são os esforços para impulsionar a democracia. Nos últimos anos, a Assembleia tem exigido repetidamente a criação de um “Centro para a Resiliência Democrática”, um escritório para coordenar os diversos programas pró-democracia da OTAN. No entanto, apesar de 18 apelos semelhantes, a ideia ainda está bloqueada no âmbito da OTAN; a Hungria não a quer.

Enquanto isso, o renascimento da OTAN, devido às tensões com a Rússia, traz oportunidades e desafios para o engajamento parlamentar na política de defesa em geral. “Em crises, a autoridade normalmente flui para o Executivo, pois ele precisa agir rapidamente; nesse caso, os legislativos frequentemente se submetem ao Executivo ou têm dificuldade para deliberar rapidamente”, diz Grgic. A Assembléia Parlamentar da OTAN se reúne oficialmente apenas duas vezes por ano.

O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, é uma presença constante nas duas reuniões anuais da assembleia parlamentar. NATO PA

Resistência nacional

Ainda assim, os parlamentos nacionais obviamente têm certo poder sobre as políticas militares e da OTAN.

Por exemplo, na Eslovênia, que sediou a sessão da Assembleia Parlamentar da OTAN em outubro de 2025, a meta de gastos de 5% anunciada em junho gerou uma comoção interna que poderia ter terminado mal. Críticos, que alegaram que o primeiro-ministro Robert Golob extrapolou seus poderes em Haia, propuseram um referendo para reduzir a meta de gastos para 3%. Golob retaliou ameaçando realizar um voto popular sobre a adesão do país à OTAN. “Ou permanecemos na Aliança e pagamos a taxa de adesão, ou saímos”, disse ele.

No final, a situação se acalmou e nenhum referendo será realizado. Mas isso “mostrou claramente como a política interna pode moldar a política em relação à OTAN de um país, e complicar o consenso da aliança”, diz Grgic.

Reunião da Assembleia Parlamentar da OTAN em Liubliana, em outubro de 2025. National Assembly / Matija Sušnik

Supervisão democrática

Quanto à forma como as democracias abordam a supervisão parlamentar das forças armadas em geral, isso varia bastante. Um estudo de 2024Link externo do Centro de Governança do Setor de Segurança de Genebra (CGSSG), realizado em colaboração com a Assembléia Parlamentar da OTAN, apresenta uma visão geral das diferenças entre os Estados membros da OTAN. Alguns exigem aprovação parlamentar antes de uma operação militar estrangeira; em outros, o governo precisa apenas “consultar” o parlamento. A quantidade de informações que ele precisa compartilhar com os legisladores também varia.

“Toda essa área é desafiadora, especialmente devido à necessidade de equilibrar a supervisão democrática com a segurança nacional”, afirma Kristina Vezon, coautora do relatório. Os parlamentos podem não ter tempo, recursos ou experiência para supervisionar operações militares complexas. Eles também nem sempre têm acesso a informações militares. “Em alguns países, os legisladores têm automaticamente o mais alto nível de credenciamento de segurança; em outros, não”, afirma Vezon.

A Assembléia Parlamentar da OTAN, por sua vez, não foi criada para atuar como um órgão formal de supervisão. Vezon a descreve mais como uma “plataforma de alto nível”. Em seus encontros, o tom é de compartilhamento de melhores práticas e de ouvir contribuições de especialistas, incluindo do CGSSG, criado em 1999 como parte da contribuição da Suíça para o programa Parceria para a Paz da OTAN.

O caso suíço

E a posição suíça em relação à supervisão parlamentar das forças armadas? O país não somente é neutro e não faz parte da OTAN, como também possui um sistema político idiossincrático, baseado em um governo de coalizão multipartidário onde não há “oposição” parlamentar propriamente dita. Amplos instrumentos de democracia direta também permitem que os cidadãos votem em determinadas áreas da política externa e de segurança. A iniciativa de consagrar uma definição estrita de neutralidade na Constituição é um exemplo claro.

Para Seiler Graf, essas verificações reduzem a probabilidade de o Executivo se envolver isoladamente em assuntos militares. “Se algo importante parece estar saindo do curso, o parlamento pode fazer algo a respeito”, diz ela.

Até mesmo a compra de novos caças é um desafio dentro do sistema democrático direto suíço. No entanto, com o governo ainda responsável por grande parte da política de segurança e defesa, alguns legisladores gostariam de ter mais poderes de supervisão, afirma Seiler Graf. “Como parlamentares, não queremos apenas ser consultados, queremos ser consultados e queremos votar.”

Edição: Benjamin von Wyl/ts

Adaptação: DvSperling

