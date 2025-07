Número de suicídios entre pessoas idosas quadruplica na Suíça

Viagem sem retorno: o barbitúrico pentobarbital sódico é o fármaco preferido para a eutanásia na Suíça. (Keystone/Alessandro Della Bella)

A taxa de suicídio entre idosos na Suíça atingiu níveis recordes, com a eutanásia sendo o principal fator para esse aumento. Outros tipos de suicídio estão em declínio, mas há uma discrepância significativa entre os gêneros.

5 minutos

Em 2023, a probabilidade tirar a própria vida era 42 vezes maior entre idosos do que entre pessoas de outras faixas etárias, de acordo com a emissora pública suíça, RTS.

E os números não param de aumentar: nos últimos 25 anos, a proporção de pessoas com mais de 85 anos que decidem tirar a própria vida quadruplicou na Suíça. Entre as pessoas de 65 a 84 anos, essa proporção dobrou.

Em contrapartida, a taxa de suicídio entre a população mais jovem caiu cerca de 30% nas últimas duas décadas.

Uma análise dos casos mostra que esses números elevados entre os idosos se devem, em grande parte, ao uso frequente do suicídio assistido. O suicídio assistido é legal na Suíça, desde que não seja realizado por motivos egoístas.

Nos últimos 25 anos, a eutanásia tem se desenvolvido rapidamente na Suíça. Quanto maior a idade, maior é a proporção de suicídios assistidos. Em 2023, cerca de 80% dos suicídios entre pessoas de 65 a 84 anos foram assistidos. Entre aqueles com mais de 85 anos, a proporção foi de 90%.

Suicídio e suicídio assistido: relacionados ou fundamentalmente diferentes?

Há controvérsias entre os especialistas quanto à possibilidade de relacionar os casos de suicídio assistido e os de suicídio não assistido.

De acordo com Pierre Vandel, médico-chefe do Hospital Universitário de Lausanne, “é possível optar pelo suicídio assistido sem ter pensamentos suicidas”. No entanto, ele explica que alguns de seus colegas não fazem essa distinção.

As organizações de eutanásia têm uma perspectiva alinhada à de Vandel. “Os suicídios conscientes são diferentes dos outros”, diz Jean-Jacques Bise, copresidente da organização Exit na Suíça francófona.

Os números divulgados pela RTS sugerem que os dois tipos de suicídio podem estar relacionados. Em pessoas muito idosas, as curvas estatísticas dos dois tipos de suicídio se cruzam, sugerindo uma mudança de suicídios não assistidos para suicídios assistidos, especialmente a partir da década de 2010.

Desde 1982, a Exit oferece acompanhamento a seus membros durante a morte. Inicialmente reservada para doentes terminais, em 2014 a associação estendeu seus serviços a pessoas que sofrem de várias doenças incapacitantes, mas que não correm risco imediato de morrer. Para ter acesso ao suicídio assistido, é necessário estar em plena posse de suas capacidades mentais.

“Não ajudamos pessoas que estão cansadas da vida”, enfatiza Jean-Jacques Bise, da Exit. É possível usar a Exit em casos de depressão? Sim, diz Bise, mas se uma pessoa com depressão for auxiliada a morrer, “será por causa da doença, não por causa da depressão”.

De acordo com Pierre Vandel, do Hospital Universitário de Lausanne, a depressão e o isolamento social são as principais causas de suicídio sem assistência em idosos.

Diferenças entre os gêneros

Os números também mostram que há diferenças marcantes entre homens e mulheres. Até o início da década de 2010, as mulheres tiravam suas próprias vidas com muito menos frequência do que os homens.

Desde então, o número de suicídios assistidos também aumentou significativamente entre as mulheres, e elas terminam suas vidas por vontade própria quase que exclusivamente dessa forma. Em contrapartida, ainda há uma proporção comparativamente alta de suicídios não assistidos entre os homens.

“Os homens expressam menos seus sentimentos do que as mulheres”, explica o psiquiatra Pierre Vandel. É por isso que é mais difícil eles reconhecerem pensamentos suicidas e receberem ajuda a tempo. Isso explica a tendência dos homens a recorrerem ao suicídio não assistido com mais frequência.

Pensamentos suicidas? Encontre ajuda aqui Você está tendo pensamentos suicidas ou conhece alguém que precisa de apoio? Entre em contato com a Dargebotene Hand na Suíça, telefone 143. Você pode encontrar contatos de e-mail e bate-papo em www.143.chLink externo. O serviço é anônimo e gratuito. Para crianças e jovens, a Pro Juventute opera o número de telefone 147 também é possível contatá-los por mensagem de texto, chat e e-mail, todos os detalhes estão disponíveis em www.147.chLink externo. Mais informações e pontos de contato em cada um dos cantões podem ser encontrados em www.reden-kann-retten.chLink externo. O site www.trauernetz.chLink externo também está disponível para pessoas que perderam alguém por suicídio.

Adaptação: Clarice Dominguez

