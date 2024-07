Dez pessoas morrem em acidente com ônibus de turismo no interior de SP

SÃO PAULO (Reuters) – Dez pessoas morreram na madrugada desta sexta-feira quando um ônibus de turismo se chocou com o pilar de sustentação de um viaduto na rodovia Francisco da Silva Pontes, em Itapetininga, interior de São Paulo, informou o governo do Estado em nota.

Outras 42 pessoas ficaram feridas no acidente com o veículo, que saiu da cidade de Itapeva e ia em direção a Aparecida, disse o governo paulista, acrescentando que equipes de resgate da Secretaria de Saúde, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Estado atuaram no local durante a madrugada.

As vítimas foram levadas a hospitais de Itapetininga e Sorocaba.

“Duas vítimas estão em atendimento em uma unidade estadual, no Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), com quadro estável. O ônibus estava com situação regular junto à Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e a Polícia Rodoviária. A polícia científica está no local e a civil investiga o caso”, disse o governo estadual em nota.

“O governo de SP se solidariza com os familiares das vítimas do acidente.”